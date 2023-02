Vizekanzler Philipp Rösler kommt nach Meppen. Foto: dpa up-down up-down Am Donnerstag Meppen: Philipp Rösler steht Rede und Antwort Von Hermann-Josef Mammes | 03.08.2011, 11:27 Uhr

Philipp Rösler kommt am Donnerstag, 25. August, nach Wie FDP-Kreisvorsitzender Clemens-Paul Schulte mitteilte, wird der Bundesvizekanzler im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung ab19 Uhr in der Kantine des St.-Vitus-Werkes an der Zeissstraße sprechen.