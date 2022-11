Das Team des Krankenhauses Ludmillenstifts in Meppen hat den kleinen Karim (Bildmitte) in sein Herz geschlossen. Foto: Krankenhaus Ludmillenstift up-down up-down Unglück bei Viehtreiben eines Kälbchens Ärzte am Krankenhaus Meppen helfen: Jetzt kann Karim wieder laufen Von Carola Alge | 28.11.2022, 11:23 Uhr

Karim hat in seinem jungen Leben eine Menge mitgemacht. Eine vermeintlich eher harmlose Verletzung an einem Bein hatte für den achtjährigen Jungen aus Afghanistan viele Operationen zur Folge. Ärzten des Krankenhauses in Meppen hat er es zu verdanken, dass nun sein größter Wunsch in Erfüllung geht.