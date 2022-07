Dem Arbeitsmarkt im Emsland stehen weitere Techniker zur Verfügung. (Symbolfoto) FOTO: www.imago-images.de up-down up-down Als Fachkräfte weiter in der Region Landkreis Emsland freut sich über ausgebildete Techniker Von Carola Alge | 07.07.2022, 09:23 Uhr

Nachdem sie vier Jahre lang an drei Abenden in der Woche an den BBS Meppen die Fachschule Mechatronik besucht haben, war es jetzt für die acht Absolventen endlich so weit: Sie durften ihre Zeugnisse im kleinen Forum der BBS Meppen entgegennehmen.