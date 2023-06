Nach 13 Jahren haben sie es endlich in der Tasche: 67 Abiturienten konnten an den BBS Meppen am Freitag ihre Zeugnisse entgegennehmen. Foto: Jana Probst up-down up-down Das haben sie nun vor Das Zeugnis in der Tasche: BBS Meppen verabschieden 67 Absolventen Von Jana Probst | 30.06.2023, 14:03 Uhr

An den Berufsbildenden Schulen Meppen haben am Freitag 67 junge Menschen einen Haken an ihre Schulzeit gesetzt: Sie konnten ihre Abiturzeugnisse entgegennehmen. Was sie in den kommenden Jahren vorhaben, haben wir einige von ihnen gefragt.