Laut Auskunft der Autobahnpolizei waren die Löscharbeiten gefährlich, weil sich an Bord des Wohnmobils Gasflaschen befinden. Das Wohnmobil war in Fahrtrichtung Bottrop unterwegs. Nachdem die Feuerwehr Meppen den Brand gelöscht hatte, wurde nach ungefähr einer Stunde die Sperrung der Autobahn in Fahrtrichtung Emden wieder aufgehoben.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.