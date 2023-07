Zu einem Unfall auf der A31 in Höhe Meppen musste die Polizei am Montagmorgen ausrücken. Symbolfoto: Marijan Murat/dpa up-down up-down Kollision beim Auffahren A31 nach Unfall in Höhe Meppen mehr als zwei Stunden gesperrt Von Daniel Gonzalez-Tepper | 11.07.2023, 11:25 Uhr

Nach einem Unfall beim Auffahren auf die A31 musste die Autobahn am Montag in Höhe Meppen für mehr als zwei Stunden in Richtung Bottrop gesperrt werden.