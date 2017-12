Immer mehr Geburten Krippenplätze in der Stadt Meppen alle belegt

Meppen. Immer mehr Eltern nutzen das Angebot der Stadt Meppen und lassen ihre Kinder in Krippengruppen betreuen.

Städtischer Direktor Matthias Wahmes stellte die aktuelle Entwicklung vor. So verfügte die Kreisstadt Anfang 2017 noch über sieben freie Plätze in Krippengruppen für die ein- bis dreijährigen Kinder und weitere 68 freie Plätze für Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren in Regelgruppen der Kindertagesstätten. „Zum jetzigen Zeitpunkt sind alle Krippenplätze belegt“, sagte Wahmes. Die Zahl der freien Regelplätze für die älteren Kinder sei auf 31 Plätze geschrumpft.

Immer mehr Ganztagsgruppen

Er ergänzte, dass zudem immer mehr Eltern ihre Kinder nicht mehr nur halbtags, sondern sie immer öfter ganztags betreuen lassen. „Es gibt deshalb in allen Kindertagesstätten bereits mindestens eine Ganztagsgruppe“, so Wahmes.

Neue Kita fast fertig

„Der Druck im Krippen- und Regelgruppenbereich wächst.“ Es gebe in allen Ortsteilen einen steigenden Bedarf nach Krippenplätzen. Auch deshalb plane die Stadt Meppen für 2018 den Bau einer weiteren Kindertagesstätte mit fünf Krippengruppen im Wohngebiet „Kuhweide“ auf dem Sophienplatz. Bereits im Februar soll die neue Kita am Schillerring in Esterfeld eröffnet werden. Unter der Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde St. Maria zum Frieden entsteht eine Kita mit fünf Gruppen. Die 95 Mädchen und Jungen werden ab Februar in drei Krippengruppen sowie zwei Kindergartengruppen betreut. Die Kita-Leitung übernimmt Katrin See. „Die Kita ist schon wieder voll“, sagte Wahmes.

Immer mehr Geburten

Der Städtische Direktor ergänzte, dass die Geburtenzahlen wieder ansteigen. Verzeichnete Meppen 2010 noch 259 Geburten, waren es in 2016 bereits 342 Babys. Zudem ziehen immer mehr junge Familien mit Kindern in die Kreisstadt. „Das ist eine tolle Entwicklung, aber sie setzt uns unter Druck“, ergänzte er. Das bezieht sich vorwiegend auf den Krippenausbau. Ohne die Provisorien hält Meppen zurzeit 243 Krippenplätze vor. Mit der neuen Kita am Schillerring werden es ab Februar 2018 schon 288 Plätze sein. Ab 2019 wird sich die Zahl durch die fünf neuen Krippengruppen am Sophienplatz sogar auf 333 Plätze erhöhen. In der mittelfristigen Planung will die Stadt mit dem Jahr 2021 sogar 408 Plätze für die ein- bis dreijährigen Kinder vorhalten.

Bedarf vervierfacht

Wahmes stellte mit einer weiteren Zahl die rasante Entwicklung dar. 2012 reichten in Meppen 102 Krippenplätze. „Der Bedarf wird sich in neun Jahren vervierfachen.“ Sein Amtsleiter Christian Golkowski ergänzte: „An diesem Trend sind die Flüchtlinge nicht besonders stark beteiligt.“