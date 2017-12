Polizei sucht Zeugen Sieben Autoaufbrüche im Meppener Stadtgebiet

Meppen. Vor und während der Weihnachtsfeiertage haben sich im Meppener Stadtgebiet insgesamt sieben Autoaufbrüche ereignet.

Wie die Polizei mitteilte, wurde in der Zeit von Mittwoch bis zum zweiten Weihnachtstag die Scheibe der Fahrertür eines Skoda Octavia an der Haselünner Straße eingeschlagen. Im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag brachen Automarder einen BMW 560 Am Neuen Markt auf. In der Zeit von Heiligabend bis zum zweiten Weihnachtstag wurde ein Saab an der Nicolaus-Augustin-Straße angegangen. Hier wurde die Verglasung der Fahrertür eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet.

Zeugen gesucht

Zwischen dem ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag trugen sich drei weitere Aufbrüchen von geparkten Autos an der Kolpingstraße, der Poststraße und der Ludwigstraße zu. Am zweiten Weihnachtsfeiertag wurde die Beifahrerscheibe eines VW Passat eingeschlagen. Das Auto stand an der Bahnhofstraße. In allen Fällen hatten es der oder die Täter auf kleinere Wertgegenstände wie Geldbörsen, Taschen oder kleinere Elektrogeräte abgesehen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Meppen unter Telefon 05931/9490 entgegen.