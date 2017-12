Am 30. Dezember 2017 „Dinner for one“ und Ziehung „Goldene 7“ in Meppen

„Dinner for one“ und Ziehung „Goldene 7“ in Meppen MEC öffnen

„Dinner for one“ heißt es am 30. Dezember 2017 auf der Eisfläche des Weihnachtsmarkts in Meppen. Archivfoto: Carola Alge

Meppen. „Dinner for one“ heißt es am Samstag, 30. Dezember 2017, gegen 19 Uhr auf der Eisfläche des Weihnachtsmarkts in Meppen.