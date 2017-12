Dienstfahrzeug für Vierjährigen „Kollege John“ wieder auf Streife in Meppen

Meppen. Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk hat es am Samstagmorgen von der Meppener Polizei „für unseren vierjährigen Kollegen John“ gegeben. Die Beamten lieferten Ersatz für sein gestohlenes Dienstfahrzeug.

Den emsländischen Freunden und Helfern ist die Weihnachtsstimmung deutlich anzuhören. So formulieren die Beamten in ihrer offiziellen Mitteilung: „Nachdem er am 15. November von nach wie vor unbekannten Ganoven um sein Streifenfahrzeug gebracht wurde, ist Kollege John nun wieder einsatzbereit.“

Fahndung ergebnislos

Der bereits im November launig berichtete Diebstahl des Polizeifahrrades mit Stützrädern, ließ den Polizisten offenbar keine Ruhe. Nachdem die nach eigenen Angaben mit Hochdruck betriebene Fahndung nach den Übeltätern, die auch gleich noch das Fahrrad der Schwester hatten mitgehen lassen, ohne Erfolg geblieben war, setzten die Beamten publizistisch nach.

Und nun kam Bewegung in die Sache: Aus den Medien war der nordrhein-westfälische Hersteller der Spezialfahrzeuge, auf den Diebstahl aufmerksam geworden. Ohne zu zögern erklärte sich die Firma aus Möhnesee bereit, den Verlust zu ersetzen.

Ortstermin am Tatort

Am Samstagmorgen war es dann so weit: Ohne, dass „Hauptkommissar John“ oder seine Mutter davon gewusst hätten, hatten sich Medienvertreter und eine Streifenbesatzung der Polizei Meppen bei der überraschten Familie eingefunden. Als John den Kollegen noch einmal kurz zeigen sollte, wo genau ihm sein Fahrrad gestohlen worden war, stand es plötzlich wieder an Ort und Stelle.

Der überglückliche Kita-Beamte sagte den uniformierten Anwesenden fest zu, sie jetzt wieder bei der Ermittlung der noch immer nicht gefassten Diebe des Originals unterstützen zu wollen. Die Streifenbesatzung berichtete von einem deutlich wahrnehmbaren, fast panischen Aufschrei aus der Meppener Unterwelt.

Schöne Bescherung

Auf welcher Seite die Freude größer war, bei dem Beschenkten oder bei den Schenkenden, ließ sich mit abschließender Sicherheit nicht ermitteln. Einen wichtigen Beitrag zur Rekrutierung des eigenen Nachwuchses dürfte die Meppener Polizei aber allemal geleistet haben.