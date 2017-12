Zum 70. Mal aufgestellt Die Gemeinde St. Maria-zum-Frieden und ihre Krippe

Meppen. Unter Weihnachtsbäumen und in Kirchen werden jetzt Krippen aufgestellt. Was die Krippe der Meppener Gemeinde St. Maria-zum-Frieden außergewöhnlich macht, weiß der Krippenbauverein.

Jedes Jahr, kurz vor Weihnachten, ist es soweit. Die handgefertigten Tonfiguren bekommen ihre Plätze in der Weihnachtskrippe der Kirche St. Maria zum Frieden. Die gut 60 Zentimeter großen Figuren wurden 1947 unter anderem von Pfarrer Orgaß selbst modelliert und gestaltet. „Das besondere an den Figuren ist, dass sie menschliche Gesichter als Vorbilder haben. So wurde das Christuskind nach den Gesichtszügen eines Babys aus dieser Umgebung gestaltet“, erinnert sich Michael Lammers, Mitglied des Krippenbauvereins. Allerdings sei laut Aussage des Krippenbauvereins das menschliche Vorbild der Tonfigur schon vor geraumer Zeit verzogen.

Eine weitere Besonderheit, so Michael Lammers, sei die Kleidung der handgemachten Figuren. „In den letzten Jahrzehnten hat die Krippe zwar manchmal ihren Standort innerhalb der Kirche gewechselt, aber die Kleidung der Figuren ist seit jeher die selbe.“ Um dies aber erst möglich zu machen, ist sehr viel Arbeit und Mithilfe nötig. So werden die Kleidungsstücke der einzelnen Figuren vor und nach Gebrauch gründlich gewaschen und gebügelt. Nach der Weihnachtszeit werden die Kleidungsstücke in einem trockenen Raum in der Pfarrgemeinde einzeln verstaut, sodass die Stoffe nicht zerfallen oder durch Feuchtigkeit anfangen zu schimmeln.

„Dass ein Teil unserer Krippe seit 1947 besteht, liegt daran, dass wir immer tatkräftige Unterstützung aus der Gemeinde erhalten. Wir möchten allen Helfern und Unterstützern für ihre Mithilfe danken“, teilt der Krippenbauverein der Gemeinde St. Maria zum Frieden mit.