Die Gefallenen des Kalten Kriegs 1977 häuften sich die Unglücke mit Kampfflugzeugen im Emsland

Fluglärm im Emsland und in der Grafschaft Bentheim

Die Allgegenwart von Kampfflugzeugen über den ländlichen Regionen in Deutschland ist heute kaum noch vorstellbar. Das Heulen und Donnern der Jets, sogar der Überschallknall waren nicht ungewöhnlich und wurden bis in die 1960er Jahre hinein fast ohne Proteste von der Bevölkerung ertragen. In der Nähe Luft-Boden-Schießplätzen kamen das Rattern der Maschinenkanonen, das Knallen der Übungsbomben und nachts die Lichtblitze von Leuchtbomben hinzu. Fehlwürfe von Übungsbomben waren nicht selten.

Unfälle gab es rund um Militärflugplätze, den Luft-Boden-Schießplätzen und in den Tiefflugübungsgebieten häufiger als anderswo. Die Region war aus militärischer Sicht gut bestückt. Noch heute wird der Flugzeugschießplatz Nordhorn mit seinem Tiefflugbereich zwischen den Städten Haren, Schüttorf, Nordhorn und Lingen von der Bundeswehr betrieben. Geschlossen sind inzwischen die NATO-Flugplätze Twente und Hopsten, deren An- und Abflugwege im Emsland und in der Grafschaft Bentheim lagen. Ein großes Tiefflugübungsgebiet von der Nato als Area 1 bezeichnet, gab es über dem Kreis Aschendorf-Hümmling und dem Kreis Cloppenburg.

Während abseits der Großstädte und er Schutzstreifen an den Grenzen zur DDR , zur Tschechoslowakei, Österreich und der Schweiz eine Tiefflugübungshöhe zwischen 150 und 450 Metern über dem Boden zulässig war, durften in den sieben Tieffluggebieten in der Bundesrepublik die Maschinen bis auf 75 Meter herunter. Noch tiefer, bis auf 30 Meter Höhe, durften die Kampfflugzeuge im Bereich des Flugzeugschießplatzes Nordhorn-Range und der Wehrtechnischen Dienststelle der Bundeswehr (WTD 91) herunter gehen.

Abstürze im Bereich des Schießplatzes Nordhorn.