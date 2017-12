54 neue Baugrundstücke Grünes Licht für Meppener Wohngebiet an der Kuhweide

Meppen. Mit dem Thema „Meppener Kuhweide“ hat sich der Stadtrat während seiner Sitzung gleich zweimal beschäftigt. Zum einen ging es um das neue Wohngebiet und zum zweiten um den geplanten Kindergarten.

Alle Ratsmitglieder votierten für den Bebauungsplan einer Kita am Sophienplatz. Wie Baudezernent Dieter Müller sagte, sollen der Bolzplatz und die meisten Bäume erhalten werden. Es entsteht eine Kita für fünf Krippengruppen, davon will das St.-Vitus-Werk Meppen im Rahmen der Inklusion zwei heilpädagogische Krippen vorhalten.

Unklar ist noch, wer Träger der Einrichtung werden wird. Der Kindertagesstättenausschuss der Stadt hatte mehrheitlich eine städtische Trägerschaft empfohlen (wir berichteten). Dabei würde das St.-Vitus-Werk ebenfalls gerne Träger der gesamten Einrichtung werden. Die endgültige Entscheidung werden der Verwaltungssausschuss in nichtöffentlicher Sitzung am 18. Januar 2018 oder der Stadtrat in öffentlicher Sitzung am 15. Februar 2018 treffen.

Langwierige Debatte

Bei vier UWG-Gegenstimmen brachte der Stadtrat nach über zweijähriger Debatte den Bebauungsplan „ südwestliche Erweiterung Kuhweide “ auf den Weg. Wie Müller sagte, können nördlich des Ferienhofes Brüning 54 Grundstücke für Einfamilienhäuser, Doppelhäuser und drei Mehrfamilienhäuser entstehen. Um die Versickerung des Oberflächenwassers zu gewährleisten, soll vorab das Erdreich abgetragen werden. Danach wird die Fläche neu verfüllt.

Anzeige Anzeige

Probleme mit Oberflächenwasser

Fraktionsübergreifend gab es „Zweifel“ daran, ob die Entwässerung gerade bei starken Niederschlägen funktionieren wird. „Die Hausbesitzer im bestehenden Wohngebiet Kuhweide haben bereits mit nassen Kellern zu kämpfen“, sagte UWG-Ratsherr Hubert Höning. CDU-Ratsherr Jürgen Schwering, selbst Bewohner der Kuhweide, forderte ein weiteres Pumpwerk, um gerade das Oberflächenwasser von Nödike in den Dortmund-Ems-Kanal zu leiten. Es fließe bislang zusätzlich in das tiefer liegende Kuhweide-Gebiet. Schwering verwies auf mögliche weitere anvisierte Wohngebiete. Spätestens dann sehe er Handlungsbedarf. Gleichwohl müsse das erste Wohngebiet aufgrund der großen Nachfrage in Meppen nach Baugrundstücken vorab realisoert werden. Ähnlich äußerte es auch SPD-Ratsherr Horst Diecks. Seine Fraktion werde im kommenden Jahr den Bau eines Abschlagbauwerkes beantragen.