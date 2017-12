Adventslieder als Dankeschön Solo & Tutti gibt Weihnachtskonzert im Kossehof

Meppen. „Danke sagen“ - Das wollte die Musikgruppe Solo & Tutti des Meppener St.-Vitus-Werkes zuallererst mit ihrem Weihnachtskonzert im Kossehof Meppen.

Eltern, Angehörige und Mitarbeiter, die sich um die Organisation rund um die Auftritte kümmern, begleiten die Gruppe seit nunmehr 17 Jahren. Unter der Leitung von Marlene Bucher und mit Unterstützung von Marianna Fink von der Musikschule des Emslandes gaben die 16 Musiker Weihnachtslieder zum Besten.

Managerin der Musikgruppe

„Im Rahmen unseres 50-jährigen Jubiläums von Vitus war es an der Zeit, Danke zu sagen für die vielfältige Unterstützung in den letzten Jahren“, sagte Maria Brüggemann vom Sozialen Dienst des Vitus-Werkes. Sie ist zugleich und „Managerin“ der Musikgruppe. Etwa 100 Gäste folgten der Einladung in den weihnachtlich geschmückten Kossehof.

Moderne Weihnachtslieder

Ob „Alle Jahre wieder“, „Jingle Bells“ oder „drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ – neben Weihnachtsklassikern wurden auch moderne Weihnachtslieder gespielt. Eine erholsame Auszeit und Entspannung mit Musik: Das Publikum geriet schnell in eine besinnliche Weihnachtsstimmung und klatschte mit. Zwischen den einzelnen Musikstücken wurden kurze Geschichten vorgetragen.

Nachdenkliche Geschichten

„Der Winter ist nicht so grau, wie du denkst.“ Die Geschichte vom kleinen und großen Fuchs, vorgelesen von Vitus-Geschäftsführer Michael Korden, konnte den dunklen Seiten des Winters auch etwas Positives abgewinnen: Man könne den grauen Himmel in seiner eigenen Farbe gestalten, hieß es. Aber auch die weiteren Geschichten über die Hektik und Oberflächlichkeit unserer Zeit, die Maria Brüggemann und Kai Stegemeyer, beide Sozialer Dienst, Holger Urbanek (Pädagogischer Bereichsleiter) und Heidrun Körner (Vorsitzende des Angehörigen- und Fördervereins pro Vitus) vortrugen, regten zum Nachdenken an. In der Pause verkauften die Teilnehmer des Vitus Berufsbildungsbereichs Weihnachtsartikel, Marmeladen und Plätzchen.

1990 gegründet

Solo & Tutti hat sich 1990 im Rahmen des Projektes „Europa in Takt“ gegründet. Die 16 Musiker sind Beschäftigte der Vitus-Werkstätten in Meppen und Bokeloh und vielfältig unterwegs. Sie spielen Sopran- und Querflöte, Trommel, Orff-Instrumente oder auch Akkordeon. Als musikalische Leitung begleitet Marlene Bucher bereits von Anfang an die Gruppe. Maria und Heinz Brüggemann sowie Heinz Aehlen als Technischer Leiter, kümmern sich ehrenamtlich um die Organisation der Auftritte und den Fahrdienst.