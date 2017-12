Konzert vor ausverkauftem Haus Weihnachtszauber mit Jenny & Jonny in Altenberge

Haren. Vor ausverkauftem Haus hat das ostfriesische Gesangsduo Jenny & Jonny im Heimathaus Altenberge ein Weihnachtskonzert gegeben.

Nach einer längeren Pause lud der Heimatverein Altenberge wieder zu einem Weihnachtskonzert unter dem Motto „Ein Stern stand am Himmel“ ein. „Seit mehr als 30 Jahren verzaubert das beliebte Gesangsduo mit ihren weihnachtlichen Konzerten die Besucher in Weihnachtsstimmung“, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit neuen und altbekannten Weihnachtsliedern auf Hoch- und Plattdeutsch sowie heitere und humorvolle Kurzgeschichten aus dem von Jonny geschriebenen Buch „Weihnachten in Ostfriesland“ gestaltete das Gesangsduo ein tolles zweistündiges Programm.

Großes Repertoire

Die markanten Stimmen der beiden Künstler und die musikalische Vielfalt des Repertoires sorgten für ein unvergessliches Konzert. „Auch die betont lockere Moderation in Hoch- und Plattdeutsch des sympathischen Duos schaffte eine fast familiäre Atmosphäre“, sagte Vorsitzender Bernd Robben. Eingebettet wurde das Konzert in eine festliche Licht- und Bühnendekoration.

In der Pause hatten die Besucher die Möglichkeit, Weihnachts-CDs wie „Ein Stern stand am Himmel“ oder „Weihnachten, Fest der Liebe“,

zu erwerben. Die besonders gefühlvollen plattdeutschen Titel „Wiehnachtsmann, denkst du ok an mi“ und „Wiehnachtsavend is se alleen“ wurden mit viel Beifall bedacht.

Mehrfach stimmten die Besucher bei Liedern wie „Oh du fröhliche“, „Oh Tannenbaum“ und „Stille Nacht“ mit ein. Mehrere Besucher äußerten den Wunsch, dass der Heimatverein nächstes Jahr wieder ein Weihnachtskonzert durchführen möge..