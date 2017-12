14 weitere Notfallsanitäter Fünf neue Rettungswagen für das Emsland

Meppen. Das Rettungswesen ist dem Landkreis Emsland lieb und teuer. Im kommenden Jahr sollen drei neue Fahrzeuge für die Notfallrettung (RTW) und zwei neue Fahrzeuge für den Krankentransport (KTW) angeschafft werden.

Wie Kreisdezernent Marc-André Burgdorf sagte, werden die RTW an den Standorten in Papenburg, Meppen und Lingen bzw. Lünne stationiert. Die beiden Fahrzeuge für den Krankentransport stehen in Papenburg und Lingen zur Verfügung.

Gerade in den vergangenen drei Jahren hat sich die Einsatzzahl in der Notfallrettung dramatisch um 26,85 Prozent auf 27.894 Fahrten erhöht. Bei den Krankentransporten verzeichnete der Landkreis einen Anstieg im Vergleichszeitraum um 5,11 Prozent auf 12625 Fahrten.

14 neue Sanitäter

In der Konsequenz steigt damit auch der Personalaufwand. Nach den Plänen des Landkreises sollen zusätzlich 14 qualifizierte Notfallsanitäter bzw. Rettungsassistenten für die Notfallrettung eingestellt werden. Im Krankentransport plant die Kreisverwaltung mit neun zusätzlichen Rettungssanitätern bzw. Sanitätshelfern.

Krankenkassen zahlen

Die laufenden Kosten für den Rettungsdienst im Emsland tragen die Krankenkassen. Burgdorf geht von Kostenerhöhungen aus. Beliefen sich die Kosten in diesem Jahr auf 17,3 Millionen Euro, werden sie im kommenden Jahr auf 19,72 Millionen Euro im kommenden Jahr ansteigen.

Fahrzeuge blockiert

Burgdorf sieht gerade den rapiden Anstieg bei den Notfalleinsätzen kritisch. Er geht davon aus, dass nicht wenige Hilfeersuchen nicht sofort der Notfallrettung, sondern vielmehr dem Krankentransport zuzuordnen sind. Leider hätten diese Fehlbesetzungen zur Folge, dass die Rettungsfahrzeuge für Krankentransporte missbraucht und damit blockiert werden. „In diesem Jahr seien 3000 reine Krankentransporte mit RTW-Fahrzeugen durchgeführt werden“, sagte Burgdorf.

14 Rettungswachen

Ziel soll es laut Gesetzgeber sein, dass der Rettungsdienst bei Notfällen binnen 15 Minuten vor Ort sei. Um des zu bewerkstelligen, gibt es im Emsland 14 Rettungswachen mit bislang 14 RTW und 9 KTW. Trotzdem wird die Quote nicht erreicht. Lediglich 92,47 Prozent der Rettungsfahrzeiten schaffen es rechtzeitig zum Unfallort. Um die gesetzliche Quote von 95 Prozent zu erreiche, müsse jetzt gehandelt werden. So will der Landkreis Emsland mit der streng strukturierten Notrufabfrage einem weiteren Anstieg bei der Inanspruchnahme der Notfallrettung entgegenwirken.