Veranstaltungstipps vom 22. bis 24. Dezember 2017 Wohnzimmerkonzert, 24-Stunden-Schwimmen und Christmas Gala

Meppen. An diesem Wochenende, vom 22. bis 24. Dezember 2017, gibt es im mittleren Emsland wieder einiges zu erleben und unternehmen. Wem es zu langweilig auf dem heimischen Sofa wird, findet hier einige Anregungen.

Fast schon traditionell lädt der Verein Klangkultur Emsland zum Jahresabschluss zum gemütlichen Wohnzimmerkonzert ins Müllerhaus an der Mersmühle in Haren ein. Am Freitag, 22. Dezember, ab 19.30 Uhr sind zur dritten Auflage des Konzertabends alle herzlich eingeladen, auf Sofas Platz zu nehmen und bei entspannter, weihnachtlicher Atmosphäre, Glühwein, Bier, Softdrinks und selbst gebackenen Plätzchen einer handverlesenen Auswahl an Künstlern zu lauschen. Mit dabei ist die Indie-Folk-Formation Walking on Rivers aus Dortmund, die Small Town Bandits aus Groningen, die Singer-Songwriterin Laura Sjin aus den Niederlanden sowie der Singer-Songwriter Wilderlife. Wie in den vergangenen Jahren ist der Eintritt frei. Über eine Spende, um weiter vielfältige Kulturangebote realisieren zu können, freuen sich die Aktiven des Vereins.

24-Stunden-Schwimmen

Bereits zum elften Mal findet im Harener Hallenbad das 24-Stunden-Schwimmen der regionalen Schwimmvereine statt. Organisator der Traditionsveranstaltung ist der Harener Schwimmverein in Kooperation mit der Stadt Haren. Die Veranstaltung beginnt am Freitag, dem 22. Dezember, um 17 Uhr und endet am Samstag, dem 23. Dezember, zur gleichen Zeit. Entsprechend ist das Hallenbad am Freitag nur bis 17 Uhr für den Publikumsverkehr geöffnet. Am Samstag bleibt der Badbetrieb für die Öffentlichkeit geschlossen.

Rüt’n’Rock Christmas Gala

Weihnachten ist auch immer die Zeit für die traditionelle Rüt’n’Rock Christmas Gala. Auch 2017 wird die Weihnachtsfeier im Zelt mit Live-Musik und Aftershowparty fortgesetzt. Als Veranstaltungsort dient wieder der Harener Schützenplatz. Die 13. Auflage findet am 2. Weihnachtstag ab 20.30 Uhr statt. Beginn des Konzerts ist um 21.15 Uhr. Wie in den Vorjahren wird auf dem Schützenplatz ein großes Zelt aufgebaut, das mit weihnachtlicher Dekoration die passende Location für eine tolle „Weihnachtsfeier“ zum Abschluss der Feiertage bietet. Auf der Bühne sorgen „alte Bekannte“ des Rüt’n‘Rock, wie Flutlicht und Storm of Wind, für die notwendige Stimmung. Im Anschluss verspricht das RüRo-DJ-Team eine ausgelassene Aftershowparty.

Besuch bei Bauer Harm

Der 24. Dezember ist wohl für jedes Kind ein aufregender Tag. Die Zeit bis zum Heiligen Abend ist aber oft sehr lang und nicht selten langweilig. Wie wäre es denn mit einem Besuch bei Bauer Harm? In der gemütlichen Stube des Vechtehofs im Nordhorner Tierpark liest er den Kindern Weihnachtsgeschichten vor oder erzählt, wie Weihnachten früher gefeiert wurde. Kinder können ihre selbst gemalten Bilder mitbringen, mit denen Harm seine Stube schmücken möchte.