Sterbe- und Trauerbegleitung verbessern Netzwerk Hospizkultur für Pflege im Emsland eingerichtet

Meppen. Menschen in Pflegeheimen und deren Angehörigen eine kompetente Sterbe- beziehungsweise Trauerbegleitung geben: Das ist das Ziel des Projekts „Netzwerk Hospizkultur – stationäre Pflegeeinrichtungen im Landkreis Emsland“, das im Dezember gestartet ist.

Ins Leben gerufen wurde die Initiative von den Hospiz-Vereinen Lingen und Meppen. Das Projekt umfasst die beiden ausgewählten stationären Pflegeeinrichtungen Stephanushaus in Lingen und Marienhaus in Meppen und ist zunächst bis 2019 angelegt. Zum Auftakt erläuterten Vertreter der beteiligten Einrichtungen sowie des Landkreises Emsland Einzelheiten.

„Da Menschen in Pflegeeinrichtungen oftmals vielfältig erkrankt sind und psychisch eingeschränkt sein können, sind sie auf hochprofessionelle Unterstützung angewiesen“, sagte Landrat Reinhard Winter. Darum sei die hohe Kompetenz aller Beteiligten in diesem Bereich wichtig. „Eine Hospizkultur beugt außerdem einer Ausgrenzung schwerstkranker und sterbender Menschen vor.“

Schulung im Umgang mit Sterben, Tod und Trauer

Sterbebegleitung ist zu einer wesentlichen Aufgabe in der stationären Pflege geworden – und einer wachsenden noch dazu, unterstrich Johanna Sievering als Leiterin des Gesundheitsamts im Kreis Emsland. 2016 ereignete sich bereits ein Drittel aller Sterbefälle in der Region in Pflegeheimen.

Anzeige Anzeige

Als Projektschwerpunkt sollen alle Mitarbeiter von Stephanushaus und Marienhaus im Umgang mit Sterben, Tod und Trauer unterrichtet werden. Es geht dabei unter anderem um Themen wie Kommunikation, Selbstsorge und Ethik. Die Inhalte dieser Schulungen wurden von einer hauptamtlichen Koordinierungsstelle entwickelt, die bei den Hospizvereinen in Lingen und Meppen eingerichtet wurde. Die Heime haben daran mitgewirkt.

Beratungs- und Hilfsangebot

Mit dem Netzwerk Hospizkultur soll ein spezialisiertes Beratungs- und Hilfsangebot geschaffen werden, mit dem Mitarbeiter der stationären Pflegeeinrichtungen den Bewohnern am Lebensende zur Seite stehen. So sollen den Mitarbeitern in Sterbesituationen Ängste, Sprachlosigkeit sowie Gefühle der Ohnmacht oder Überforderung genommen werden. Ergänzende Unterstützung der Hospizvereine soll ihnen psychische Entlastung bringen. Darüber hinaus zielt das Vorhaben darauf ab, die Angehörigen in der letzten Lebensphase eines Menschen stärker einzubeziehen. Auch geht es darum, die Zahl der Krankenhausaufenthalte am Lebensende deutlich zu senken.

Nach Worten von Marienhaus-Leiter Gerd Sabelhaus ist es „ein großes Anliegen, in Kooperation mit der Hospiz-Hilfe Meppen, mit denen wir auch in der Vergangenheit immer wieder gute Begleitungen für einzelne Bewohner gestalten konnten, die Zeit des Sterbens als Lebenszeit bis zum Schluss im Marienhaus zu ermöglichen“. Der Hospizkultur solle im Haus „ein deutliches Gesicht“ gegeben werden.

Hospiz- und Palliativgesetz

Auch das Stephanus-Haus setzt auf den Ausbau der bestehenden Zusammenarbeit mit dem Lingener Hospizverein: „Wir möchten unseren Bewohnern die Möglichkeit bieten, sie und ihre Angehörigen in der letzten Lebensphase professionell und wertschätzend beim Sterbeprozess zu begleiten, offen auf ihre Wünsche einzugehen und ihnen einen würdevollen Tod zu ermöglichen“, sagte Heimleiter Heiko Harms-Ensing. Um dieses Ziel zu erreichen, seien verbindliche Herangehensweisen wesentlich.

Hintergrund des Projekts ist das neue Hospiz- und Palliativgesetz. Dies sieht vor, dass jedem Bewohner einer Pflegeeinrichtung eine individuelle Versorgungsplanung in der letzten Lebensphase angeboten wird. Das Projekt wird von der NDR-Benefizaktion „Hand in Hand in Norddeutschland“ mit 25.000 Euro gefördert. Der Landkreis Emsland unterstützt im Rahmen der Gesundheitsregion Emsland das Netzwerk mit 20.000 Euro. Im Anschluss soll die Initiative auf alle stationären Pflegeeinrichtungen im Emsland übertragen werden. „Als Anreiz hierfür denken wir über die Vergabe einer Auszeichnung nach“, sagte Winter.