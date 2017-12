Großer Ansturm im Emsland erwartet Niederländische Polizei warnt vor Böllerkauf in Deutschland

Meppen. In diesem Jahr werden kurz vor dem Jahreswechsel wieder zahlreiche Niederländer in der Grenzregion erwartet, die sich mit Silvesterknallern eindecken wollen. Die Niederländische Polizei hat nun die Bürger des Landes vor dem Feuerwerkskauf in Deutschland gewarnt.

Die niederländische Polizei hat die Bürger des Landes vor „Feuerwerks-Tourismus“ nach Deutschland gewarnt. Jedes Jahr versuchten Zehntausende von Niederländern, in grenznahen Läden in Deutschland Silvesterfeuerwerk zu kaufen, sagte ein Polizeisprecher in Apeldoorn am Donnerstag. „Das ist verboten. Wer gefasst wird, ist sein Feuerwerk los und bekommt eine ordentliche Geldstrafe.“ Feuerwerk sei in Deutschland billiger als in den Niederlanden, weil die Vorschriften weniger streng seien. In den Niederlanden ist vor allem sogenanntes „schweres Feuerwerk“ verboten. Dazu zählt etwa Bengalisches Feuer. Die Geldstrafen können bis zu 1500 Euro betragen.

Böller für über 600 Euro im Einkaufswagen

Auch ins Emsland strömen viele Niederländer zum Kauf von Feuerwerk. Für die hiesigen Händler ist das ein umsatzreiches Geschäft, da die meisten viel Geld in ihren Läden lassen, um sich mit Knallern einzudecken. In den vergangenen Jahren ließen sich die Einwohner des Nachbarlandes nicht von den drohenden Strafen an der Grenze abschrecken. Über 600 Euro ließen sich einige „Knallköpfe“ das private Feuerwerk kosten. Der Leiter des Marktkauf-Supermarktes staunte nicht schlecht über diese hohe Summe.

Feuerwerk in den Niederlanden fünf Mal teurer

Das gerade die Niederländer für Feuerwerk gerne über die Grenze nach Deutschland fahren ist schnell erklärt. Zwischen vier und fünf Mal so viel bezahlt man im Nachbarland für das gleiche Produkt. So kostet eine Batterie mit Effekten in Deutschland in etwa 20 Euro, in den Niederlanden mehr als 100 Euro. Deshalb zeigte sich im gesamten Emsland an den bekannten Feuerwerksverkaufsstellen ein ähnliches Bild. So auch bei der Posten Börse in Twist, wo die Böller-Jünger teilweise Probleme hatten, den Feuerwerks-Großeinkauf im Auto unterzubringen.

