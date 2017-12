Musik und Hilfe für Bedürftige Weihnachtsaktionen am Marianum Meppen

Meppen. Weihnachtszeit am Gymnasium Marianum Meppen: Mit verschiedenen adventlichen Aktionen hat sich die Schulgemeinschaft auf die Weihnachtsfeiertage eingestimmt. Dabei wanderte der Blick immer auch über den schulischen Tellerrand hinaus zu Menschen, die auf die Hilfe anderer angewiesen sind.

So nahm die Klasse 6a gemeinsam an der Aktion „Kinder helfen Kindern“ teil. In der gesamten Schulgemeinschaft wurden fleißig Weihnachtspäckchen gesammelt für Kinder, denen es nicht so gut geht. Dabei sind über 500 Päckchen zusammengekommen, die Anfang Dezember in einem Weihnachtspäckchenkonvoi auf den Weg nach Osteuropa geschickt wurden. Durch die entsprechend bestückten Päckchen werden bedürftige Kinder in Waisen- und Krankenhäusern, Behinderteneinrichtungen, Kindergärten und Schulen in entlegenen Regionen in Rumänien, Moldawien, der Ukraine und Bulgarien eine kleine Weihnachtsfreude erleben.

Weiterhin rief die Klasse 6e die „Wunschbaum-Aktion“ ins Leben. Hierbei wurden verschiedene soziale Einrichtungen Meppens angeschrieben und um Rückmeldung ihrer Wünsche für die Weihnachtszeit gebeten. Die eingereichten Wünsche der Meppener Tafel, des Marienhauses, des Jugendmigrationsdienstes, der Elterninitiative Kinderkrebs und des Kindergartens St. Josef konnten größtenteils erfüllt werden: Mal sollten es Begegnungen und gemeinsames Tun sein, etwa im Altenheim, im Kindergarten oder mit jugendlichen Flüchtlingen, mal wünschte man sich materielle Dinge wie Schreibwaren, Körperpflegemittel oder auch Gutscheine für Bücher, das Kino, Schwimmbäder. Ein großes Dankeschön gilt allen Spendern und besonders den Familien, die ihre diesjährige Weihnachtsspende der Wunschbaum-Aktion zur Verfügung gestellt haben.

Das Adventskonzert der Musikarbeitsgemeinschaften in der voll besetzten Propsteikirche bot schließlich eine besinnliche Einstimmung auf die Festtage. Eltern, Schüler und interessierte Gäste von außerhalb konnten in der weihnachtlich geschmückten Kirche den Klängen lauschen, die über 100 Schüler und ihre Musiklehrer in den letzten Monaten für dieses weihnachtliche Konzert einstudiert hatten. Besonders schön war es, dass auch die Abiturienten und der Eltern-Lehrer-Chor diese besinnliche Veranstaltung mit ihren anspruchsvollen Vorträgen schmückten und aufwerteten. Ein lang anhaltender Beifall und eine Zugabe am Ende des Konzerts waren der verdiente Dank aller Zuhörer.