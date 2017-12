Bis zum 30. Dezember geöffnet Weihnachtsmarkt in Meppen geht in die Verlängerung

Meppen. Der Meppener Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr über die Weihnachtsfeiertage hinaus geöffnet haben, teilte die Stadt nun mit. Das Riesenrad, die Eisbahn, der Rathauswald, die Karussells sowie alle Bewirtungsstände bleiben bis einschließlich 30. Dezember stehen.

Insbesondere in der Vorweihnachtszeit sind unsere Terminkalender prall gefüllt. Oft ist es erst die Zeit zwischen den Jahren, in der man ein wenig zur Ruhe kommen kann. „Ohne Weihnachtsgeschenke-Shopping-Stress kann auch noch in der letzten Woche des Jahres Glühwein genossen und Riesenrad gefahren werden“, freut sich Ansgar Limbeck, WiM-Geschäftsführer, über das neue Angebot, dass das bereits seit einigen Jahren bestehende Eislaufvergnügen bis zum 30. Dezember abrundet.

Verlängertes Weihnachtsflair

Lediglich an Heiligabend und am 1. Weihnachtsfeiertag pausiert der Weihnachtsmarkt. Am 2. Weihnachtstag öffnet die Budenstadt von 14 bis 18 Uhr, an den folgenden Tagen von 10 bis 19 Uhr. Besondere Highlights sind das Finale im Eisstockschießen um den Volmer-Cup am 28. Dezember, 19 Uhr, sowie das traditionelle „Dinner for one“ – on ice – am 30. Dezember im Anschluss an die Ziehung des Hauptpreises der „Goldenen 7“ um 18.30 Uhr. „Ein besonderer Dank gilt den Beschickern des Weihnachtsmarktes, die sich bereit erklärt haben, Meppen ein verlängertes Weihnachtsflair zu bescheren“, so Limbeck.