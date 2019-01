Meppen . Wann und wo gibt es im Winter 2019 wetterbedingten Schulausfall in der Region Emsland? Wenn der Unterricht an einer Schule im Winter 2019 ausfällt, erfahren Sie das hier.

Bis dato ist unserer Redaktion über Schulausfälle im Winter 2019 in der Region Emsland jedoch nichts bekannt.

Sobald das Team der NOZ-Digitalredaktion von Schulausfällen in der Region Emsland erfährt, informieren wir hier, in unserer App noz News auf Twitter, per Whatsapp und auf unseren Facebookseiten der Ems-Zeitung, der Lingener Tagespost und der Meppener Tagespost, in welchen Gemeinden der Region Emsland im Winter 2019 die Schule ausfällt.

Die Entscheidung, ob der Unterricht wegen Schnee- und Eisglätte ausfällt, wird in der Region Emsland zentral getroffen und gilt dann für alle Schulen im Emsland.

Warum wird erst morgens über den Schulausfall entscheiden?

Die Entscheidung, ob Schüler 2019 in der Emsland zum Unterricht antreten müssen, fällt in der Regel erst am Morgen des entsprechenden Schultages. Eine Vorabend-Entscheidung wird es nur selten geben, weil der Zustand der Schulwege am Morgen ausschlaggebend ist. Nur wenn am Abend schon feststeht, dass es große Probleme bei der Schülerbeförderung geben wird, kann der Unterricht schon dann abgesagt werden. Lehrer müssen hingegen so oder so zur Schule kommen. (Weiterlesen: Wann fällt der Unterricht überhaupt aus und wer entscheidet das?)

Im Emsland entscheidet der Landrat in Absprache mit den Mitarbeitern der Kreisstraßenmeisterei um etwa 4.30 Uhr über einen Schulausfall. Bis spätestens 5.15 Uhr werde eine Meldung an die Rettungsleitstelle und von dort weiter über die Verkehrsmanagement-Zentrale unter anderem an die Medien weitergegeben. Der Kreis Emsland informiert Eltern und Schüler außerdem über die eigene Website. (Weiterlesen: Bei welchem Wetter fällt im Winter die Schule aus?)

Informationen zum Schulausfall durch Städte und Landkreise

Die einzelnen Städte und Landkreise in Niedersachsen stellen zudem Informationen zum Schulausfall zur Verfügung. Hier finden Sie eine Übersicht über Internetadressen, Online-Services und Telefonnummern. (Quelle: Niedersächsische Landesschulbehörde)

