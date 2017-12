Landkreis will Säcke ersetzen 2019 kommt die gelbe Tonne ins Emsland

Meppen. Der Landkreis Emsland wird 2019 voraussichtlich die sogenannte gelbe Tonne einführen. Sie soll den gelben Sack ersetzen. Das hat der Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes grundsätzlich beschlossen.

In einer Sitzung im Kreishaus befassten sich die Ausschussmitglieder zunächst aber mit dem Haushaltsplan für 2018. Er hat unmittelbare Auswirkungen auf die Verbraucher, weil eine negative wirtschaftliche Entwicklung die Erhöhung der Abfallgebühren zufolge haben könnte. Aber das ist nicht der Fall, die Gebühren bleiben stabil.

Dezernent Dirk Kopmeyer, sowie Heinz Bökers und Jan Weert Krause von der Kreisverwaltung haben einen Haushaltsentwurf vorgelegt, der am Ende des Jahres 2018 bei einem Jahresumsatz von 26,62 Millionen Euro einen Überschuss in Höhe von 425000 Euro erwartet. Diese Entwicklung werde sich 2019 und 2020 voraussichtlich fortsetzen. Zwar stehe dann eine Neukalkulation der Abfallgebühren an, sagte Kopmeyer. Die Kreisverwaltung gehe aber davon aus, dass diese stabil bleiben dürften.

Die gute Lage führte Heinz Bökers unter anderem darauf zurück, dass zwischen 2012 und 2016 insgesamt 2400 Restmüll- und 8000 Biotonnen „veranlagt“ werden konnten, was bedeutet, dass die Inhaber dafür seit der genaueren Erfassung der vorhandenen Tonnen nun auch Gebühren zahlten. Außerdem sei der Preis für gesammeltes Papier und für Pappe derzeit sehr gut.

Weniger Fehlwürfe

2018 wird zwar noch keine gelbe Tonne eingeführt, für deren Anschaffung werden aber bereits 2,5 Millionen Euro im Haushalt bereitgestellt. Der Betriebsausschuss hatte bereits 2012 grundsätzlich beschlossen, im Emsland mittelfristig eine Wertstofftonne einzuführen, über die dann nicht nur die Leichtverpackungen (LVP) des bisherigen gelben Sackes, sondern auch andere wertstoffhaltige Abfälle wie Elektrogeräte entsorgt werden sollen.

Allerdings sei das Vorhaben bislang nicht umgesetzt worden, da die Bundespolitik mehrfach an den gesetzlichen Grundlagen gearbeitet habe. Nun stehe aber fest, dass der Landkreis mit dem Dualen System, das für die Entsorgung der gelben Säcke zuständig ist, im kommenden Jahr neu darüber verhandeln werde, wie die Erfassung der Verpackungsabfälle ab 2019 erfolgen solle.

Ziel sei, zunächst die Verpackungen, die bisher im gelben Sack gelandet sind, über eine 240 Liter fassende gelbe Tonne zu verwerten. Im zweiten Schritt solle diese Tonne dann zu einer echten Wertstofftonne werden. Papier-, Restmüll- und Biotonne blieben erhalten. Die Ausgabe der gelben Tonne ist für die Verbraucher kostenlos.

Matthias Stein und Maria Albers (beide CDU), sowie Klaus Fleer (SPD) begrüßten sowohl das Zahlenwerk als auch die Einführung von gelber Tonne beziehungsweise Wertstofftonne. So könne der Recyclinganteil der Verpackungen am Gesamtaufkommen erhöht und der Restmüllanteil verringert werden, Außerdem entfalle das Hantieren mit den gelben Säcken, die bei Sturm verwehten und gerne von Katzen aufgerissen würden. Michael Fuest (Grüne) stimmte ebenfalls zu, kritisierte aber das zugrunde liegende neue Verpackungsgesetz, das weniger Wert lege auf Müllvermeidung und Wiederverwertung.

Auf Nachfrage von Hermann Willenborg (UWG) teilte Heinz Bökers mit, die öffentliche Kampagne gegen Fehlwürfe und Überfüllung der Hausmülltonne habe gewirkt. Anfang des Jahres hatte der Landkreis angekündigt, verstärkt gegen falsch befüllte Abfallcontainer vorzugehen und die Urheber gezielt anzuschreiben.

Das ist möglich, weil inzwischen in jeder Mülltonne ein elektronischer Chip steckt, der vom Müllfahrzeug beim Entleeren ausgelesen wird. Werden nicht akzeptable Abweichungen festgestellt, etwa ein zu hohes Gewicht, gab es seit diesem Sommer Mahnschreiben. Uneinsichtige Müllentsorgern wollte der Landkreis die Tonnen sogar ungeleert stehen lassen. Dazu sei es aber nicht gekommen, sagte Heinz Bökers. „Die Kunden waren sehr einsichtig, und wir bleiben dran.“

