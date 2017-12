Beim Überholen übersehen Zusammenstoß zwischen Lkw und Pkw auf B70 in Meppen

Meppen. Auf der B70 in Meppen Höhe Esterfeld hat es am Donnerstagmittag einen Unfall gegeben. Verletzt wurde niemand.

Ein Treckergespann fuhr gegen 13 Uhr in Esterfeld auf die B70 in Richtung Haren auf. Ein nachfolgender Lastwagen überholte das Gespann und wechselte direkt auf die linke Fahrspur. Dabei übersah er einen von hinten nahenden Pkw. Der Autofahrer versuchte noch nach rechts auszuweichen was ihm aber nicht mehr ganz gelang. Der Wagen kollidierte mit dem hinteren Teil des Lastwagens, wobei ein herausragendes Teil die Windschutzscheibe beschädigte. Verletzt wurde niemand. Der Fahrer des Pkw kam mit dem Schrecken davon. Zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden.