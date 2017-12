Beamte fahnden mit Hochdruck Polizeifahrrad eines Vierjährigen in Meppen gestohlen

Meppen. Wer hat das Polizeifahrrad eines vierjährigen Nachwuchspolizisten aus Meppen geklaut? Die Polizei fahndet „mit Hochdruck“ nach den Dieben.

Nach dem Diebstahl seines Kinderrads mit „Police“-Beschriftung hat ein Vierjähriger in Meppen die volle Unterstützung der echten Polizei erhalten. Unter der Überschrift „Auffälliges Polizeifahrzeug entwendet“ startete die Polizei am Donnerstag einen Fahndungsaufruf. Das „für die Verbrecherjagd speziell ausgerüstete 14 Zoll Einsatzfahrrad“ des vierjährigen „Kollegen John“ habe sich zur Tatzeit auf einem Hinterhof an der Uhlandstraße in Meppen befunden. „Möglicherweise sollten John dadurch seine aktuellen Ermittlungen gegen zwei rivalisierende Kita-Gangs erschwert werden“, mutmaßten die Beamten über das Motiv.

Wer ernst gemeinte Hinweise zum Verbleib des Rades hat, soll sich unter der Rufnummer 05931/9490 bei der Polizei in Meppen melden.