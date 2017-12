Publikum geht das Herz auf Onzemble Coeln verzaubert in Meppen mit zarten Interpretationen

Meppen. Das Onzemble Coeln hat dem Meppener Publikum in der St.-Vitus-Kirche musikalisch das Herz aufgehen lassen. Die elf Sängerinnen überzeugten mit ihrem Programm „Von Advent und Weihnacht – Musik aus aller Welt“.

Der Chor interpretiert in seinem Programm deutsche, baskische, spanische, schwedische, englische, irische, brasilianische und ungarische Stücke. Durch ihren Namen zeigen die elf Kölnerinnen nicht nur, wo sie sich zu Hause fühlen, sondern eben auch, dass die Zahl elf (franz.: Onze) für sie selbst steht.

Meist lupenreine Intonation

Geleitet wird das Ensemble von Patrik Cellnik, der es gut versteht, die Stärken seiner Sängerinnen hervorzuheben. Diese werden vor allem in den ausgesprochen anspruchsvoll gesungenen Piano- und Pianissimo-Passagen deutlich. Mit klaren und vibratoarmen Stimmen beeindrucken alle Protagonistinnen. Sind im ersten Stück des Abends, dem „Gabriel’s Message“ vom mittlerweile fast inflationär auftauchenden und daher unvermeidlichen Weichspühl-Harmoniker John Rutter noch einige kleine Tontrübungen zu hören, so berauscht das Ensemble im Verlauf des Auftritts durch zumeist lupenreine Intonation.

Fehlende Tiefe

Ein Problem aller reinen Frauenchöre ist jenes der fehlenden tiefen Grundlage. Die Alti des Onzemble Coeln verfügen über durchweg gut ausgebildete Stimmen, können aber dieses Manko nur teilweise wettmachen. Zu selten werden sie von Cellnik zu prägnanterer Lautstärke ermuntert. Überhaupt scheint der junge Dirigent eher ein Freund des weichen und runden Klangs zu sein. Ecken und Kanten, oder gar eruptive Klangausbrüche hört man selten. Zumeist bewegt sich das dynamische Spektrum im Bereich von Pianissimo bis maximal Mezzoforte.

Fast mädchenhaftes Auftreten

Das seine Sängerinnen durchaus über Stimmgewalt verfügen, beweisen sie im „Ave Maria (Angelus Domini)“ von Franz Biebl eindrucksvoll. Man wünscht sich mehr davon, bekommt es aber kaum und geht am Ende dennoch wohlwollend nach Hause, weil die manchmal fast noch mädchenhaft auftretenden jungen Künstlerinnen zarte Interpretationen in den Kirchenraum zaubern, die das Herz aufgehen lassen. So gerät das Sopransolo in Ernani Aguiars brasilianischem Stück „Acalentándo Jesús“ ungeheuer zauberhaft, das „Lux fulgebit“ von Christoph Ritter spannungsvoll oder Christian Toelles „O clavis David“ beeindruckend musikalisch.

Entwicklung bleibt abzuwarten

Es bleibt abzuwarten, wie sich das Ensemble entwickelt, ob die jungen Sängerinnen zusammenbleiben und welche musikalischen beziehungsweise stimmlichen Fortschritte zu verzeichnen sein werden. Eines wird aber an jenem Abend in der Propsteikirche Meppen deutlich, das Onzemble Coeln ist schon jetzt eine Bereicherung der a-cappella-Musik.