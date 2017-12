Freier Eintritt und drei Livebands Minifestival „Markus 12“ erstmals im Jam in Meppen

Die Band Distance Remains feiert ihr zehnjähriges Bestehen. Fotos: „Markus 12“

Meppen. Zur festen Tradition am Jahresende ist für die Meppener Musikszene mittlerweile das Mini-Indoorfestival „Markus 12“ geworden. Zum sechsten Mal in Folge laden Organisator Markus Fischer und die Kleinstadtkinder zum Tanz, diesmal erstmals im neuen Jugend- und Kulturzentrum Jam an der Bleiche am Freitag, 8. Dezember. Die Organisatoren bedanken sich mit freiem Eintritt und drei regionalen Bands bei den treuen Meppener Konzertgängern.