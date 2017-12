Im Projekt Schule-Wirtschaft Oberschule Haren und LM Holding Meppen kooperieren

Unterzeichnen den Kooperationsvertrag: Werner Pöttker (LM Group) und Renate Albers-Stahl von der oberschule Haren unterschreiben in Anwesenheit von IHK-Mitarbeiterin Katja Amaral (v.l.). Foto: Gerd Mecklenborg

Meppen. Die LM Holding GmbH & Co. KG in Meppen und die Martinus-Oberschule in Haren haben ihre Zusammenarbeit im IHK-Projekt „Kooperation Schule-Wirtschaft“ vertraglich besiegelt. Ziel des Projekts ist es, Schulen bei der Berufsorientierung zu unterstützen und Schülern Einblicke in die duale Ausbildung, das duale Studium und eine Vielzahl von Berufen zu ermöglichen.