Ausschuss stimmt Vorhaben zu Meppen: Reithalle und Mayrose zwei getrennte Pläne

Meppen. 25 Zuhörer haben die Sitzung des Meppener Planungs- und Bauausschusses verfolgt. Mehrere von ihnen kritisierten den Bau einer Pferdebewegungshalle an der Fullener Straße.

Dabei monieren sie, dass es beim Bau angeblich nur um das Interesse eines Einzelnen und nicht des Allgemeinwohls gehen soll. Bei zwei Enthaltungen stimmte der Ausschuss der notwendigen Änderung des Flächennutzungsplans zu.

Baustoffhandel Mayrose

Hintergrund der breiten öffentlichen Diskussion ist das ursprüngliche Vorhaben der Stadt Meppen diese kleine Fläche südlich der Fullener Straße gemeinsam mit einem vielfach größeren, auf der gegenüberliegenden Straßenseite liegenden Areal in einem Flächennutzungsplan abzuhandeln. So soll nördlich der Fullener Straße zusätzlich zu weiteren Wohnbauflächen (3,46 Hektar) ein Gebiet von 7,66 Hektar vorgehalten werden. Hier sollen ein Hagebaumarkt sowie der Baustoffhandel Mayrose (bislang Schützenstraße in Meppen) neu errichtet werden.

Bürgerinitiative Esterfeld

Eine eigens gegründete Bürgerinitiative (BI Esterfeld) protestiert gegen diese Ansiedlungen.

Diplom-Ingenieur Michael Meier von der NWP Planungsgesellschaft mbH sagte im Meppener Fachausschuss: „Wir wollen die beiden Flächen jetzt getrennt abarbeiten.“ So sei der „nördliche Teil noch nicht so weit“. Der Landkreis Emsland fordere eine „raumordnerische Abstimmung und Überprüfung nach dem Niedersächsischen Raumordnungsgesetz“ für das Umsiedlungsverfahren von Mayrose.

Geringer Natureingriff

Anders sehe es für die kleine Privatfläche südlich der Fullener Straße aus. Zum einen bleibe das als Baudenkmal deklarierte Haus bestehen. Die Pferdehalle selbst werde so errichtet werden, dass hierfür weniger Quadratmeter, als ursprünglich vorgesehen, in Anspruch genommen werden. Gleichwohl gebe es Probleme, weil das Vorhaben sich mit dem angrenzenden Überschwemmungsgebiet überschneidet. „Mit dem neuen Plan wurden die Eingriffe in Natur- und Landschaft minimiert“, sagte der Planer.

54 Kubikmeter Retentionsraum

SPD-Ratsherr Horst Diecks ergänzte, das 54 Kubikmeter Retentionsraum für den Hochwasserschutz aber verloren gingen. Baudezernent Dieter Müller hielt dies aufgrund der geringen Menge für eine Bagatelle. Er rechne fest damit, dass der Landkreis Emsland die Ausnahmegenehmigung in Kürze erteile. Der Stadtrat soll den Flächennutzungsplan in seiner öffentlichen Sitzung am 13. Dezember auf den Weg bringen.

Zu wenige Krippenplätze

Fortfahren will die Stadt Meppen mit dem Bau weiterer Kindertagesstätten. Der Ausschuss billigte einen neuen Bebauungsplan. Laut Planer Jürgen Giese gibt es im Stadtteil Kuhweide einen großen Bedarf an Krippenplätzen. Dies könne sich mit dem neuen Baugebiet sogar noch verstärken. Die neue Kita soll am Sophienplatz entstehen. Es handelt sich um eine Freifläche. Dabei sollen sowohl die meisten Bäume als auch der Bolzplatz erhalten werden.

Zwei neue Häuser

Mit zwei Gegenstimmen der UWG sprach sich der Fachausschuss für einen neuen Bebauungsplan für das Eckgrundstück „Schlagbrückener Weg/Haselünner Straße“ aus. Hier entstand erst vor kurzem ein Mehrfamilienhaus. Wie Jürgen Giese sagte, war es als Flüchtlingsheim konzipiert. Da der Bedarf jedoch ausblieb, wurden die Wohnungen als Eigentumswohnungen verkauft. Nun sollen davor und dahinter weitere Gebäude entstehen. Geplant ist in nördliche Richtung ein weiteres Mehrfamilienhaus. Diese Fläche ist im Besitz der Stadt Meppen. Direkt an der Straßenecke erlaubt der neue Bebauungsplan zukünftig zudem ein Ein- oder Doppelhaus.