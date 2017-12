Unbekannte sprechen Kind an Mädchen in Meppen von Mann verfolgt

Meppen. Ein zwölfjähriges Mädchen ist am Dienstag in Meppen-Rühle von zwei ihr fremden Männern angesprochen und von einem der beiden verfolgt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Unter den Schülerinen und Schülern in Meppen hatte sich die Nachricht über den Vorfall schnell verbreitet, am Mittwoch bestätigte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage, was am Dienstag um 14.55 Uhr passiert war. Demnach war das Mädchen mit dem Fahrrad auf der Emslager Straße in Richtung Rühler Dorfstraße unterwegs, als in Höhe der Kreuzung ein grauer oder schwarzer Kleinwagen auf dem Radweg hielt. Darin saßen zwei Männer, die das Mädchen aufforderten, zum Auto zu kommen.

Die Zwölfjährige bekam es aber mit der Angst zu tun, drehte um und fuhr los. Der Fahrer des Autos stieg aber aus und rannte dem Kind hinterher – nach kurzer Zeit brach er die Verfolgung ab. Das Mädchen fuhr nach Hause und berichtete seiner Mutter von dem Vorfall. Sie informierte die Polizei.

Zeugen gesucht

Nach Angaben eines Polizeisprechers suchen die Beamten nun nicht nur die beiden Männer, sondern auch mögliche Zeugen des Vorfalls. Bei dem Auto soll es sich um ein ungepflegtes, kleines, graues oder schwarzes Fahrzeug gehandelt haben. Vermutlich hatte es ein deutsches Kennzeichen. Den Fahrer beschrieb das Mädchen als etwa 35 Jahre alt, sein hellblondes Haar habe bis zu den Ohren gereicht. Er trug einen dunklen Strickpullover und eine dunkle, viel zu weite Hose. Er wirkte ebenfalls ungepflegt und sprach akzentfrei deutsch. Der zweite Mann war in etwa gleich alt und hatte eine Glatze.

Der Polizeisprecher betonte, die Angaben des Kindes seien glaubhaft. Zudem habe das Mädchen genau richtig gehandelt, indem es sofort die Flucht angetreten habe. Es sei in keinem Fall ratsam, bei fremden Menschen ins Auto zu steigen oder sich nach einer solchen Ansprache zu deren Auto zu begeben.

Die Polizei Meppen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 05931/9490 entgegen.