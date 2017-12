Ab April 2018 rollen die Bagger Schnelles Internet für 98,33 Prozent aller Emsländer

Meppen. Bis Ende 2018 will der Landkreis Emsland 15.713 weitere Haushalte mit mindestens 30 Mbit/s-Internetanschlüssen versorgen. Die meisten erhalten jedoch sogar zukunftsweisende 1Gbit/s.

Nach jetzigem Stand bleiben nur noch 1427 Haushalte unversorgt. Mit „kreativen Lösungen“ soll selbst diese Zahl weiter schrumpfen. Mit einem Versorgungsgrat von 98,33 Prozent in einem Jahr sei das Emsland Spitzenreiter in Niedersachsen. Dabei wies Dezernent Michael Steffens in der Sitzung des Kreisentwicklungsausschusses am Dienstag darauf hin, dass ab 2019 von den 98,33 Prozent wiederum 88,9 Prozent über eine Leistungsstärke von 50 Mbit/s und sogar 47,44 Prozent dank Glasfaser über ein Gbit/s verfügen werden.

Überwiegend Glasfaseranschlüsse

Den Auftrag für den Ausbau erhielt im Altkreis Aschendorf-Hümmling (nördliches Emsland) die Telekom Deutschland GmbH. Die Telekom erschließt 5.595 Adressen, davon erhalten die meisten einen Glaserfaseranschluss. In den früheren Altkreisen Meppen und Lingen wird die innogy TelNet GmbH alle Haushalte, 4679 im mittleren und 4112 im südlichen Emsland, mit einem Glaserfaseranschluss direkt vor die Haustür anbinden.

1888 Kilometer Kabel

Wie Steffens im Kreisentwicklungsausschuss sagte, muss der Landkreis bis zum 15. Februar alle Anschlüsse im Rahmen des Antragsverfahrens zum Breitbandausbau dem Bund melden. „Dann erwarten wir den endgültigen Bewilligungsbescheid“, sagte Steffens. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 59,06 Millionen Euro. Die Gelder teilen sich der Bund mit 29,53 Millionen Euro, das Land Niedersachsen mit 2 Millionen Euro sowie der Landkreis Emsland und die jeweilige Kommune die restlichen 27,53 Millionen Euro jeweils zur Hälfte . „Ab Mitte April können dann die Bagger im Emsland rollen“, ergänzte Steffens. Es müssen Kabel auf einer Gesamtlänge von 1888 Kilometer im Boden verlegt werden. Dabei werde der Landkreis auf einer Internetseite noch exakt ausweisen, welche Haushalte wann angeschlossen werden.

90 weiße Flecken in Werlte

An der Stadt Meppen und der Samtgemeinde Werlte spielte der Dezernent das Szenario exemplarisch durch. Von den 11.680 Haushalten in Meppen gelten bislang 920 Anschlüsse laut EU-Richtlinie als unterversorgt und damit als förderungswürdig, weil sie weniger als 30 Mbit/s haben. Bis 2018 werde sich die Zahl der unversorgten Haushalte auf 90 reduzieren. In der Samtgemeinde Werlte gebe es bei 5500 Hauhalten noch 650 „weiße Flecken“. „Hier bleiben bis Ende 1918 nur noch 51 schlecht versorgte rote Punkte“, so Steffens.

Schulen anschließen

Dabei empfahl der Kreisentwicklungsausschuss dem Kreistag, weitere 260.000 Euro locker zu machen. Hierfür erwartet die Verwaltung einen Bundeszuschuss von 50 Prozent. So gibt es im Emsland 172 Schulen, davon gelten 92 als unversorgt. Dabei gilt hier der Glasfaseranschluss aufgrund der Vielzahl der möglichen Internet-Nutzer als Standard. Der Landkreis will die unterversorgten Schulen in seiner Trägerschaft anschließen lassen. Es sind dies Gesamtschule Emsland, Gymnasium Georgianum (beide Lingen), Gymnasium Papenburg, Hümmling-Gymnasium Sögel, Gymnasium Werlte, Hermann-Gmeiner Schule (Emsbüren), Pestalozzischule Papenburg sowie die Berufsbildenden Schulen Lingen und Papenburg.

Nummer eins im Land

SPD-Kreistagspolitiker Ulrich Ostermann hofft, dass weitere Träger dem Beispiel des Landkreises folgen werden. Grünen-Abgeordnete Birgit Kemmer fügte hinzu: „Was nützt ein Gbit/s an Schulen, wenn Lehrer dies nicht im Unterricht nutzen?“ CDU-Kreistagspolitiker Dieter Rothlübbers bilanzierte, dass das „Emsland beim Breitbandausbau ganz vorne in Niedersachsen ist“.