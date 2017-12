Karten ab sofort erhältlich Kindermusikfest der Kulturen in Meppen im Januar 2018

Meppen. Zum dritten Mal findet am Sonntag, 14. Januar 2018, ab 15 Uhr das Kindermusikfest der Kulturen im Theater Meppen statt. Kostenlose Karten sind ab sofort erhältlich.

„Mit dem Kindermusikfest der Kulturen wollen wir allen neu angekommenen Familien, aber auch allen anderen in Meppen Lebenden eine außergewöhnliche kulturelle Veranstaltung für Kinder bieten, bei dem alle gemeinsam singen und lachen“, lädt Meppens Bürgermeister Helmut Knurbein ein. Er weiß: Das gemeinsame Musizieren verbindet, Tanz, Zauberei und Akrobatik lassen Kinderherzen höher schlagen. „Deshalb laden wir erneut alle Familien ein, gemeinsam ein tolles Fest zu feiern“, sagt der Rathauschef.

Zweimal fand die Veranstaltung in den vergangenen Jahren bereits statt. Jeweils über 500 Besucher nahmen teil und erlebten ein Programm voller Musik und Tanz.

Jede Zielgruppe ansprechen

„An diesen Erfolg wollen wir weiter anknüpfen und 2018 wieder Familien kostenlos zum Musikfest einladen“, lädt auch Karsten Streeck vom Jugendzentrum Jam Jung und Alt ein. Für ihn ist klar: Das Programm hat es in sich.“ Ein bunter Wechsel aus traditioneller Kindermusik und neuen Kinderliedern wird geboten. Aber auch diverse Künstler treten auf. So etwa Jörg Schreiner alias Teo Tollpazsch aus Frankfurt, Herr Jan aus Bad Iburg und nicht zu vergessen Lokalmatador Christian Hüser. Allesamt gestalten das Programm thematisch so, dass jede Zielgruppe angesprochen ist.

Clownerei und Kinderlieder

Des weiteren wird Clown Georg (Georg Linde) aus Osnabrück das Programm abrunden. Erstmals mit dabei sind die Kindertanzgruppen des Sportcenter Elvis B aus Meppen, die zum neuen Hit von Hüser „Es ist egal“ eigens eine neue Choreografie einstudiert haben.

Kinderliedermacher Hüser freut sich deshalb auch auf das völkerverständigende Fest: „Es soll eine Veranstaltung des gemeinsamen Erlebens und der Begegnung sein. Musik ist die gemeinsame Sprache der Menschheit, durch Musik haben wir die Möglichkeit einen unbeschwerten Nachmittag zu verbringen.“ Durch den kostenlosen Eintritt soll es dabei jedem möglich sein, die Veranstaltung zu besuchen.

Ehrenamtliche Helfer

Organisiert wird das Event vom Freiwilligenzentrum Meppen in Kooperation mit dem Jam und der Integrationsbeauftragten Elisabeth Mecklenburg. Schirmherr ist wie den vergangenen Jahren Bürgermeister Helmut Knurbein, der am Sonntag, 14. Januar, die Gäste auch offiziell begrüßt. „Dank vieler ehrenamtlicher Helfer wird auch dieses Fest der Kulturen ein besonderes“, freut sich Knurbein auf die Feier. Die Ehrenamtlichen sorgen dabei für Kaffee und Kuchen und Schüler der BBS Meppen werden Kinderschminken anbieten.

Jeder Besucher benötigt eine Eintrittskarte. Tickets werden ab sofort an die Vereine und Verbände, die in der Migrationshilfe tätig sind, verteilt. Weitere Karten sind im Selbsthilfe- und Freiwilligenzentrum an der Bahnhofstraße 2 erhältlich.