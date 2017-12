Von über 1000 Menschen erwartet und begrüßt Nikolaus erfreut große und kleine Meppener am Dienstagabend

Per Schiff ist am Dienstagabend der Nikolaus in Meppen angekommen. Seine Ankunft wurde sehnsüchtig von über 1000 großen und kleinen Besuchern erwartet. Foto: Harry de Winter

Meppen. Per Schiff ist am Dienstagabend der Nikolaus in Meppen angekommen. Seine Ankunft wurde sehnsüchtig von über 1000 großen und kleinen Besuchern erwartet.