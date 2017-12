Donnerstag auf dem Weihnachtsmarkt Tausende Besucher auf After-Work-Party in Meppen erwartet

Tausende Besucher auf After-Work-Party in Meppen erwartet MEC öffnen

Meppen. Nachdem seit gut einer Woche der Meppener Weihnachtsmarkt läuft, steht nun am Donnerstag, 7. Dezember, die After-Work-Party an. Ab 18 Uhr geht die Sause in der Innenstadt los.