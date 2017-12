Ziel: Dunkles Loch beseitigen Neuer Meppener Fußgängertunnel für 600.000 Euro

Meppen. Für 600.000 Euro soll im kommenden Jahr die Unterführung für Fußgänger und Radfahrer von der Bahnhofstraße zur Haselünner Straße in Meppen saniert und modernisiert werden. Der Baubeginn soll im Herbst erfolgen.

Das hat in seiner öffentlichen Sitzung der Planungs- und Bauausschuss der Stadt Meppen am Montag einstimmig empfohlen. Die endgültige Entscheidung zum Fußgänger- und Radfahrertunnel trifft der Stadtrat in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 14. Dezember.

Viel zu dunkel

Das Ingenieurbüro Vössing aus Hannover, das bereits an der Neugestaltung des Bahnhofs entscheidend mitgewirkt hatte, stellte mögliche Ausbauvarianten in der Sitzung vor 25 Zuhörern vor. Diplom-Ingenieur Thomas Kroeger bescheinigte der Unterführung den Charme der „bösen 1970er Jahre“.

Architekt Emlyn Etienne Goronczy stellte den Politikern zuerst ein Beleuchtungskonzept vor. „Wenn man jetzt von der Bahnhofstraße abends in die Unterführung fährt oder geht, fällt man in ein dunkles Loch.“ Die Menschen fühlten sich unbehaglich. Nicht wenige Leuchten fielen immer wieder dem Vandalismus zum Opfer. Weiter seien sie als Außenlampen ungeeignet und lockten Insekten an. Zudem seien gerade die Treppenaufgänge viel zu dunkel.

Anzeige Anzeige

Beleuchtete Handläufe

Nach den Plänen seines Unternehmens Studio DL aus Hildesheim sollen „vandalismussichere Leuchten“ angebracht werden. Gerade die hellen Putzflächen in der Unterführung würden erhellt. Weitere Lichtquellen will Goronczy in den Handläufen der Treppen anbringen. Im Innenhof (Aufgang Post) könne er sich eine Beleuchtung des Grüns vorstellen. Insgesamt würde der Tunnel wesentlich heller.

Als weitere Ausbauvariante stellte er eine Deckenbeleuchtung vor, mit zusätzlichen unterschiedlichen Leuchtkonzepten für Radfahrer und Fußgänger. Die dritte Ausbaustufe beinhaltet „Milchwände“, die als Warnung für die Radfahrer vor Fußgängern ihre Farbe von Blau auf Grün wechseln, wenn Fußgänger über die Treppe in den Tunnel kommen. Entsprechend der Ausbaustufen variieren die Kosten nur für die Beleuchtung zwischen 90.700 Euro und 203.880 Euro.

Desolater Zustand

Architekt Bartlomiej Jaroszewski stellte die baulichen Veränderungen vor. Die Treppenaufgänge seien in einem „desolaten Zustand“ und müssten komplett erneuert werden. Zudem soll das Wegeleitsystem für Fußgänger und Radfahrer „verbessert werden“. Denkbar sei eine klare Trennlinie.

Die Palette der Modernisierungen reicht von neuen Fugen und Anstrichen über Handläufe bis zu den Pflasterungen. Selbst die Begrünung will der Architekt erneuern. Vorhandene Pflanzkübel sowie Brunnen an den jeweiligen Ausgängen der Unterführung sollen Bänken beziehungsweise Fahrradständern Platz machen. Die Treppenaufgänge selbst sollen überdacht werden.

Je nach Ausbaustufe würden unterm Strich Kosten zwischen 373.700 bis zu 796.300 Euro für die komplette Maßnahme anfallen. Dabei waren sich alle Fraktionen im Grundsatz einig: „Es muss etwas passieren.“