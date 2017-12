Meppen. Das Meppener Bahnhofsumfeld ist in den vergangenen Jahren großzügig neu gestaltet worden. Nur die Unterführung für Fußgänger und Radfahrer passt nicht ins Bild.

Dabei wird die Verbindung zwischen Bahnhofstraße und Haselünner Straße sehr stark frequentiert. Immer wieder haben nicht nur Anwohner die Stadt auf diesen Schandfleck hingewiesen. Geändert hat sich wenig. Nach der geglückten Neugestaltung des restlichen Bahnhofsumfeldes stellt die Unterführung einen echten Fremdkörper im gesamten Ensemble dar. Gerade für Neuankömmlinge in der Stadt passt diese Passage so gar nichts ins Bild. Es schmälert den Gesamteindruck rund um den Bahnhof enorm.

Markanter Knotenpunkt

Insofern ist es nur konsequent, wenn an diesem markanten Knotenpunkt gleich eine ganze Reihe von Reparaturen und Sanierungen vorgenommen werden. Leider hat es in dieser Unterführung speziell an den Wochenenden schon mehrfach gewalttätige Übergriffe gegeben. Eine bessere Ausleuchtung des Tunnels könnte das Sicherheitsgefühl der Bürger verstärken und gleichzeitig manchen Gewaltverbrecher abhalten.