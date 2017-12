Kinder brauchen klare Vorgaben Gespräch in Meppen über Risiken der digitalen Welt

Meppen. „Aufwachsen in der digitalen Welt: Chancen und Risiken“, lautete das Thema der 25. Akademieveranstaltung, zu der das Studienseminar Meppen für das Lehramt an Gymnasien eingeladen hatte.

Seminarleiterin Irmgard Pöling stellte die Frage, wie es dem Gymnasium gelingen könne, „junge Menschen zu einer kompetenten und verantwortungsvollen Nutzung digitaler Medien zu befähigen.“ Diplompsychologe Georg Milzner stellte sich der Auffassung entgegen, dass Computerspiele „die Kinder und Jugendlichen dümmer machten“. Jüngste Studien legten vielmehr den Schluss nahe, dass es eher zu „Verschiebungen auf verschiedenen Feldern“ gekommen sei. „Das Gehirn ist wie ein Muskel: Was nicht benutzt wird, wird abgebaut“, erklärte der Psychologe. Wer nur den Taschenrechner benutze, verlerne das Kopfrechnen, wer nur dem „Navi“ folge, verliere den Orientierungssinn. Er forderte daher eine „kulturelle Debatte darüber“, wie wichtige Kulturtechniken erhalten werden könnten.

Als problematisch wies Milzner die Gleichsetzung von „extensivem Computerspiel und Sucht “ zurück. Einer solchen Auffassung liege ein „heikler Suchtbegriff zugrunde“. „Eltern möchten Leitwölfe für ihre Kinder sein, sie kommen aber hier auf ein unbekanntes Terrain“, was zum Beispiel dazu führe, dass sie „nicht hilfreiche Reglementierungen wie eine zeitliche Begrenzung“ einführten. Sinnvoller wäre es, den Kindern die Vollendung eines bestimmten Levels zu gestatten. Dass Computerspiele im Berufsalltag positive Effekte nach sich ziehen könnten, machte Milzner am Beispiel von Chirurgen deutlich. Die Lektüre eines Romans zwischen zwei Operationen führe zu einer höheren Fehlerquote, nicht so das Spiel einer Flugsimulation.

Hinsichtlich der Befürchtung, dass Computerspiele Gewalttaten beförderten, merkte Milzner an, dass eine solche nur „scheinbar schlüssig, vor allem aber naiv“ sei. Für Amokläufe seien eine Reihe von Vorbedingungen notwendig, in der Regel seien die Täter „latent gewaltgeneigt“ gewesen. Auf der anderen Seite spreche einiges für die sogenannte „Dampfkesselhypothese“, soll heißen, „Ballerspiele bieten die Möglichkeit, Dampf abzulassen“, meint Milzner.

Als potenziell weitaus problematischer bewertete der Experte den Einfluss der sozialen Medien auf Kinder und Jugendliche. Wenn diese beispielsweise „sehr viel Zeit bei Facebook“ verbrächten, sei dies mitnichten ein Hinweis auf ein gutes Sozialleben. Wenn das Kind jedoch „im analogen Leben“ viele Kontakte habe, stelle auch die in sozialen Netzwerken verbrachte Zeit kein Problem dar. Milzner plädiert für „erwachsene Aufsichtspersonen“ in Gruppen sozialer Netzwerke. Gerade Kinder bräuchten hier „klare Vorgaben“, welche Art der Kommunikation akzeptabel sei und welche nicht, da sie die Konsequenzen bestimmter Äußerungen nicht abgeschätzt werden könnten.