Projekt in elf Jahren fertig Emsland: Sechs neue Schleusen für 50 Millionen Euro

Meppen. Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit hat das Bundesverkehrsministerium sechs Schleusen im Emsland für insgesamt 50 Millionen Euro saniert.

Unter Federführung des Wasser- und Schifffahrtsamtes Meppen wurden die sechs Schleusen in Varloh, Meppen, Hüntel, Hilter, Düthe und Bollingerfähr über einen Zeitraum von elf Jahren saniert, neu gebaut bzw. vergrößert. Beim Festakt am 31. August 2015 dankte WSA-Leiter Holger Giest besonders dem Bund für die Finanzierung dieses „Mammut-Projekts“ entlang des Dortmund-Ems-Kanals. Dabei können inzwischen alle fünf Schleusen ferngesteuert werden. Der gute alte Schleusenwärter hat ausgedient.

Zweilagiges Containerschiff

Das große Ziel der Verantwortlichen im Emsland ist jedoch noch nicht erfüllt. Sie wollen die Schleusen und Fahrrinnen entlang der Ems und des Dortmund-Ems-Kanals so großzügig ausbauen, dass das zweilagige Containerschiff von der Nordsee bis zum Mittellandkanal fahren kann und damit den direkten Zugang vom Emsland zum Ruhrgebiet erhält.

Anschluss an den Hafen

Ein weiteres Ziel ist der Großschiff-Anschluss an den Hafen Dörpen und das dortige gut funktionierende Güterverkehrszentrum. Über 60 Prozent der Güter, die in Dörpen umgeschlagen werden, gehen über die Bahn und das Binnenschiff. Hierfür muss die Schleuse verlängert werden. Das Wasser- und Schifffahrtsamt in Meppen beziffert die Baukosten auf 1,8 Millionen Euro. Die Kosten trägt der Bund. Mit einer Fertigstellung der Umbaumaßnahme ist nach Angaben von WSA-Leiter Giest „wohl nicht vor 2019“ zu rechnen.

Das größte Vorhaben wird jedoch zurzeit im südlichen Emsland und nördlichen Nordrhein-Westfalen realisiert. Hier werden weitere fünf Schleusen zwischen Bevergern und Gleesen neu errichtet. Die Kosten belaufen sich auf rund 450 Millionen Euro für die Schleusen und weitere 100 Millionen Euro für die Streckenanpassung.