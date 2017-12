14 Eigentumswohnungen geplant Baustart für Mehrfamilienhaus in Meppen-Esterfeld

Baustart für Mehrfamilienhaus in Meppen-Esterfeld MEC öffnen

Mit dem ersten Spatenstich starteten (von links) Heinz Gels, Tobias Lübken (Bauleiter), Andreas Kruse, Norbert Meyners und Helmut Gels symbolisch die Bauarbeiten zum künftigen Mehrfamilienhaus an der Marienstraße in Meppen-Esterfeld. Foto: Tim Gallandi

Meppen. An der Marienstraße in Meppen-Esterfeld soll ein Wohnhaus mit 14 Eigentumswohnungen entstehen. Die Bauarbeiten sind am Montag mit dem symbolischen ersten Spatenstich gestartet worden.