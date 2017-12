Bescheide falsch gelesen Abwassergebühren nicht dreimal so hoch für Meppen

Abwassergebühren nicht dreimal so hoch für Meppen MEC öffnen

Die Abwassergebühren in Meppen wurden nur ganz leicht erhöht. Foto: Ralf Hirschberger/dpa

Meppen. Viele Meppener trauten am Wochenende ihren Augen nicht. Plötzlich sollen sie für ihre Abwasser- und Wassergebühren an die Stadtwerke Meppen den dreifachen Betrag bezahlen. In Wirklichkeit hatten sie aber nur den Gebührenbescheid falsch gelesen.