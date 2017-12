Am 9. Dezember 2017 Erstes Late-Night-Shopping mit Eislaufshow in Meppen

Meppen. Zum ersten Late-Night-Shopping während der Weihnachtszeit lädt der Stadtmarketingverein Wir in Meppen (WiM) am kommenden Samstag, 9. Dezember, ein.

Bis um 23 Uhr sind die Geschäfte am Markt und in der MEP geöffnet, eine Eislaufshow und ein Konzert der Kolpingkapelle Meppen runden das Programm ab.

Besonderes Einkaufsgefühl

Ein besonderes Einkaufsgefühl bietet sich den Besuchern des Weihnachtsmarktes in Meppen am kommenden Samstag (9.12.). Im schummrigen Schein der vielen Lichter, ergänzt durch unzählige Feuerschalen an den Eingängen der Läden und entlang des Marktes dürfen Besucher bis in den späten Abend hinein Bummeln gehen und nach Lust und Laune shoppen und „Feuer und Flamme“ sein. So lautet auch das Motto des Abends. Ansgar Limbeck, Geschäftsführer des Stadtmarketingvereins freut sich auf die besondere Atmosphäre: „Mehr Romantik beim Shopping geht nicht“, ist er überzeugt.

Lichterschein

Doch nicht nur Paare sind eingeladen. „Der Lichterschein bietet auch den jüngeren Besuchern ein besonderes Bild.“ Und ebenso ganze Trupps lädt er zum gemeinsamen Shoppingabend ein. Denn neben dem Besuch der Geschäfte bietet sich auch ein Stopp an den vielen Buden entlang des Marktes und der Kneipen von der MEP bis zum Rathauswald auf dem Weihnachtsmarkt an. Der hat ebenso wie die Geschäfte bis 23 Uhr geöffnet. Zudem besteht bis 19 Uhr noch die Möglichkeit, ein paar Runden auf der Eisbahn zu drehen, bevor die Profis diese betreten.

Um 20 Uhr startet die überaus sehenswerte Eislaufshow des Eislaufvereins „Skate Emotion“ aus Bremen auf der überdachten Eisbahn. Im Anschluss daran sorgt die Kolpingkapelle Meppen „live on ice“ für beste Unterhaltung inmitten des Weihnachtsmarktes Meppen.