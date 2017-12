CDU-Fraktion unterstützt Planungen Meppener Haushalt sieht Millioneninvestitionen vor

Meppen. Die Meppener CDU stellt sich hinter den Haushaltsentwurf der Stadtverwaltung für das Jahr 2018. Er sehe Millioneninvestitionen vor, teilt die CDU mit. Die Abstimmung über das Zahlenwerk im Rat steht noch an.

Die Erweiterung des Stadthauses soll derweil vorerst zurückgestellt werden. „Wir befürworten den Vorschlag der Verwaltung, die Einplanung von Mitteln für die Erweiterung des Stadthauses bis zum Frühjahr zurückzustellen“, sagt der der CDU-Fraktionsvorsitzende Karl-Heinz Tallen einer Pressemitteilung zufolge. „Wir benötigen zunächst belastbare Zahlen, bevor eine Entscheidung über eine Sanierung mit Aufstockung oder über einen Neubau gefasst werden kann“. Die Entscheidung hierüber sei in der gemeinsam mit der FDP/BfM-Fraktion durchgeführten Haushaltsklausur gefallen.

So bestehe Einigkeit darüber, die Freiwillige Feuerwehr mit neuen Fahrzeugen auszustatten. Ebenso sollen auch 2018 die Bushaltstellen weiter ausgebaut werden. Hier ist vorgesehen, die Haltestellen „Emsbrücke“, „Uhlandstraße“, „Gropiusplatz“, Teglinger Kirche“ und „Landwehr“ auszubauen.

Auch der in die Jahre gekommene Busbahnhof solle 2018 für 850.000 Euro barrierefrei hergestellt werden.

Anzeige Anzeige

Die bereits in baulicher Hinsicht beschlossene Kindertagesstätte Kuhweide am Sophienplatz soll ebenfalls errichtet werden. Über die Trägerschaft ist abschließend noch zu entscheiden. Die CDU hat sich hier für die Trägerschaft durch das Vitus-Werk ausgesprochen.

Ohne Gegenstimmen sind auch die jeweiligen Anträge des VfL Emslage (40.000 Euro), des WSV Meppen (3.190 Euro) und des Reit- und Fahrvereins (14.320 Euro) beschlossen worden. Mit dem Ansatz in Höhe von 1.340.000 Euro hat ebenfalls der Neubau der Stadionanlage des SV Union Meppen an der Versener Straße mit einer Gesamtinvestition in Höhe von 4,34 Millionen Euro die Zustimmung in der Fraktion gefunden; die Fertigstellung ist für Sommer 2019 geplant.

Abbiegespur

Zur Sicherung der Kinder soll eine zusätzliche Querungshilfe und für die Sicherstellung des fließenden Verkehrs in Höhe des Stadions eine Linksabbiegespur erstellt werden.

Auch der SV Meppen kann davon ausgehen, die durch den DFB als Auflage für die 3. Liga geforderte Errichtung einer Rasenheizung, mit einem Invest in Höhe von 700.000 Euro im kommenden Jahr erstellt zu bekommen. „Damit bleiben wir auch weiterhin die Sportstadt im Emsland, die unsere Sportvereine und den in den Vereinen ehrenamtlich arbeitenden Sportlerinnen und Sportlern nachhaltig finanziell unterstützt“, meint die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Marina Thien.

Im sozialen Bereich für Kinderschutzbund, SKF Schutzhaus, Mütterzentrum Telefonseelsorge) werden für laufende Zuschüsse rund 155.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Für die seit Jahren im Haushalt ausgewiesene Position „Stadtumbau rechts der Ems“ wird 2018 ein weiterer Betrag in Höhe von 1,5 Millionen Euro, bei einer Förderung in Höhe von rund 660.000 Euro in Ansatz gebracht. Auch die Ortsteile Klein Fullen und Bokeloh werden in 2018 Mittel jeweils in Höhe von 100.000 Euro zur Verfügung gestellt bekommen, mit denen Maßnahmen der Dorferneuerung finanziert werden sollen.

Für den von der CDU-Fraktion gestellten Antrag auf Beleuchtung einer Fuß-/ Radwegverbindung in Verlängerung der neuen Radwegbrücke am Schullendamm durch die Marsch bis zur Dalumer Straße (in Höhe Einmündung Am Hemberg) sollen Mittel in Höhe von 100.000 Euro bereitgestellt werden.

Schulwegsicherung

Auf der Grundlage des im Rat gefassten Beschlusses zur Beleuchtung der Wegeverbindungen aus den Ortsteilen zur Kernstadt wird im kommenden Jahr der Radweg entlang der Kreisstraße 225 (Dalumer Straße), aus Richtung Schwefingen kommend beleuchtet. „Darüber hinaus haben wir zur weiteren Unterstützung der Schulwegsicherung im Bereich des Gymnasiums Marianum, im Verlauf der Herzog-Arenberg-Straße, dem Bürgermeister einen entsprechenden Antrag auf Einstellung eines Haushaltsansatzes für Planungskosten übergeben“, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Reiner Fübbeker. Danach soll der Abschnitt zwischen Mühlenstraße und Georg-Wesener-Straße als Shared Space, somit als für alle Verkehrsteilnehmer gemeinsam genutzter verkehrlicher Raum, ausgebaut werden. „Wir gehen davon aus, dass dies in erheblichem Maße die Sicherheit unserer Kinder erhöhen wird“, meint Fübbeker.

Kulturförderung

Im kulturellen Bereich fasste die Fraktion den Beschluss, der Freilichtbühne zur Durchführung der Spielzeit 25.000 € zu bewilligen; „damit unterstützen wir den Antrag der SPD, die eine Erhöhung des Zuschusses analog der Höhe der Bezuschussung durch den Landkreis Emsland beantragt hat“, so Tallen. Gleichzeitig wird der Theatergemeinde Meppen für 2018 eine Zuschuss in Höhe von 150.000 Eur o bewilligt. . Für die geplante Überdachung der Freilichtbühne sind Planungskosten in Höhe von 10.000 Euro vorgesehen.

Die CDU-Fraktion geht aufgrund des vorliegenden Zahlenmaterials davon aus, dass wir zum Ende des Haushaltsjahres 2018 trotz einer Rekord-Investitionssumme in Höhe zwischen 12 und 15 Millionen Euro ohne Kreditaufnahmen auskommen werden.