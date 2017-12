Planungen konkretisieren sich Nordradde soll renaturiert werden

Meppen. Der Landkreis Emsland und die Stadt Meppen planen die Renaturierung der Nordradde. Das hat die Kreisverwaltung dem Ausschuss für Umwelt und Natur mitgeteilt.

Hintergrund des Vorhabens sein die Wasserrahmenrichtlinie, sagte die Leiterin der Unteren Naturschutzbehörde, Kirstin Meyer. Diese fordere europaweit, Gewässer wieder in einen ökologisch besseren Zustand zu versetzen. Die Nordradde ist ein 32,5 Kilometer langer Nebenfluss der Ems. Sie entspringt in Spahnharrenstätte und mündet in Meppen in einen Altarm der Ems.

Vor allem an der Mündung gibt es durch die Herrenmühle Wanderungshindernisse für Fische und andere Wassertiere. Weil die Nordradde außerdem große Schlamm- und Sedimentmengen mit sich führt, die in Meppen die Einfahrt zum Yachthafen blockieren, hat die Stadt Meppen bereits 2011 mit den Vorplanungen für Verbesserungen der Situation gestartet. Das Land Niedersachsen hat in diesem Bereich eine Förderung zugesagt.

Diese Planungen seien nun weit vorangeschritten, sagte Kirstin Meyer. Deshalb habe der Landkreis Emsland mit den Planungen für eine Renaturierung des Flüsschens begonnen, der vor einigen Jahrzehnten zu einem Kanal ausgebaut worden war. Die Lauflänge des Gewässers zu erhöhen, sei das vorrangige Ziel, sagte Meyer. Außerdem müssten weitere Solabstürze entfernt werden.

Konzept Anfang 2018

Erleichtert werde das Vorhaben durch den Umstand, dass sich am Flusslauf bereits vergleichsweise viele Flächen in öffentlicher Hand befänden. Derzeit werde ein Gewässerentwicklungsplan ausgearbeitet, der unter anderem auch für das Einwerben von Fördergeldern notwendig sei. Der Plan soll Anfang 2018 fertig sein.

Der Ausschuss für Umwelt und Natur hat die Verfahren zur Schutzgebietsausweisung im Esterfelder Moor bei Meppen und für das Flüsschen Ohe auf dem Hümmling sowie das Schutzgebietsverfahren für das Hasetal mit großer Mehrheit der Stimmen ein Stück vorangebracht (wir berichteten).

In Meppen wurde auf Antrag der Stadt ein 3100 Quadratmeter kleiner Bereich aus dem Landschaftsschutzgebiet herausgenommen. Er ist bereits heute zum Teil bebaut, hier soll ein Bauvorhaben ermöglicht werden. Der Ausschuss hielt diese Herauslösung für unbedenklich.