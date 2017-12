Eine Woche Gast in Meppen Französische Austauschschüler im Rathaus empfangen

Meppen. 14 französische Austauschschüler hat stellvertretender Bürgermeister Jochen Hilckmann im historischen Ratssaal in Meppen begrüßt.

Während ihres einwöchigen Besuches tauchen die Mädchen und Jungen in das weihnachtliche Meppen, lernen die in Frankreich unbekannten Traditionen, zum Beispiel den Weihnachtsmarkt, kennen. Auch Adventskränze sind „allemand typique“ („typisch Deutsch“) und werden während des Austauschs gemeinsam für Familien und Freunde in Paris gebastelt.

Tradition

Für Georg Jansen, Schulleiter der Johannesschule, und Madame Blandi, Schulleiterin der französischen Partnerschule, ist der Austausch eine lieb gewonnene Tradition – die insbesondere in der Vorweihnachtszeit ihren ganz besonderen Charme hat.

Bereits seit dem Jahr 2000 findet dieser Schüleraustausch zwischen der Johannesschule Meppen und der Ensemble Scolaire Prive St. Jeamme Elisabeth, einer katholischen Schule in direkter Nachbarschaft zum Eiffelturm gelegen, statt. Neben Meppen gibt es weitere Austauschschulen in Madrid, Stockholm, Malta, Graz und in Peru.