Vermutlich Brandstifter am Werk Zwei Brände in Meppen innerhalb weniger Minuten

matt/ma MEPPEN. Gleich zu zwei Bränden ist die Feuerwehr Meppen binnen weniger Minuten am Sonntagnachmittag ausgerückt. In beiden Fällen brannten Container.

Um 15.29 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Gebäudebrand in die Arnold-Blanke-Straße gerufen. Beim dortigen Kindergarten waren Flammen im Inneren des Gebäudes sichtbar. Diese entpuppten sich beim Eintreffen der Meppener Feuerwehr jedoch als Containerbrand hinter dem Gebäude. Durch das Fenster sah es so aus, als ob das Feuer im Gebäude wüten würde. Ein Trupp der Feuerwehr, die zügig vor Ort waren, löschte das Feuer innerhalb von wenigen Minuten.

Zweites Feuer

Während der Löscharbeiten wurde dann ein zweites Feuer unweit diesen Einsatzortes in der Burgstraße gemeldet. Hier brannte ebenfalls ein Abfallbehälter. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Bereits am Samstagabend standen am Kindergarten in der Arnold-Blanke-Straße mehrere Mülltonnen in Flammen. Die unter einem Abdach stehenden Behälter mussten zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen. Die Flammen beschädigten laut Polizei Teile des Mauerwerkes und des Abdaches. Die Gesamtschadenshöhe ist bislang unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05931/9490 bei der Polizei Meppen zu melden.