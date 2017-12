Infomesse in der JVA Meppen Gute Arbeitschancen nach der Gefängniszeit

Meppen. Bereits zum siebten Mal hat die Justizvollzugsanstalt Meppen eine Infomesse zur Entlassungsvorbereitung durchgeführt.

70 Gefangene nutzten die Gelegenheit, sich umfassend und unverbindlich über Hilfsangebote, Behördengänge und Therapiemöglichkeiten für die Zeit nach der Entlassung beraten zu lassen. Der Stellvertretene JVA-Anstaltsleiter Bernhard Saalfeld sowie die Entlassungskoordinatorin Dagmar Bloemen zeigten sich sehr zufrieden mit dem Angebot. 19 Aussteller aus unterschiedlichen Bereichen präsentierten ihre Arbeit und Angebote in der Mehrzweckhalle der JVA.

Erstmalig waren laut einer Pressemitteilung der JVA auch zwei Personaldienstleistungsunternehmen unter den Ausstellern. Die Gefangenen berichten, dass sie „unkompliziert Kontakte zu den unterschiedlichsten Einrichtungen knüpfen konnten“ und diese als „sehr gewinnbringend wahrnahmen“.

Verschiedene Aussteller

Auch die verschiedenen Aussteller profitieren von der Messe. Sie hatten so die Möglichkeit, Kontakte herzustellen, die ihrer Arbeit dienlich sind. Durch das umfangreiche schulische und berufliche Aus- und Fortbildungsangebot, welches gewillten Gefangenen in der JVA Meppen ermöglicht wird, sehen insbesondere auch die Personaldienstleister gute Chancen für die Meppener Gefangenen, diese direkt nach der Haft in Arbeit zu vermitteln.

Großes Rückfallrisiko

Gerade in der ersten Zeit nach der Entlassung sei das Rückfallrisiko besonders hoch. Hier gelte es, die Gefangenen möglichst gut auf diesen Zeitpunkt vorzubereiten, zum Beispiel durch Vermittlung eines festen Wohnsitzes oder frühzeitige Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Die Verzahnung der beteiligten Institutionen sorgt für eine vernetzte Betreuung, um den Haftentlassenen den Weg in ein Leben in Straffreiheit zu erleichtern. Das nützt nicht nur dem einzelnen Betroffenen, sondern auch der allgemeinen Sicherheit. „Je früher die abgestimmte Vorbereitung auf diesen neuen Lebensabschnitt beginnt, desto besser die Erfolgsaussichten“, sagt Dagmar Bloemen.

Viele Anlaufpunkte

In der JVA Meppen konnten sich die Gefangenen bei dem Ambulanten Justizsozialdienst Niedersachsen Bezirk Osnabrück und Aurich, beim SKM Lingen, bei der AIDS-Hilfe Emsland, der Anlaufstelle für Straffällige Ostfriesland in Aurich, bei Männer gegen Männergewalt Euregio, beim Jobcenter des Landkreises Emsland, bei der Fachambulanz des Diakonischen Werkes Meppen, bei der Hoppenbank - Haus Fedelhören - in Bremen, bei dem Caritasverband - Fachambulanz Suchtprävention und Rehabilitation, bei der Christlichen Gefährdetenhilfe Cloppenburg, bei der Fachstelle für Gewaltprävention Bremen und Bremerhaven, bei dem Personaldienstleister Tempton aus Lingen, bei dem Personaldienstleister Runtime Service in Leer, bei der Fachklinik Hase-Ems in Haselünne, beim bfw - Unternehmen für Bildung -, beim sozialpsychiatrischen Dienst des Landkreises Emsland und bei der Agentur für Arbeit informieren.