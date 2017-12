Auf dem Weg zur Gleichstellung Anspruch und Wirklichkeit im Landkreis Emsland

Meppen. Seit 25 Jahren gibt es Gleichstellungsbeauftragte im Emsland. Jetzt wurde bei einer Feierstunde in Meppen Bilanz gezogen.

Seit 1949 ist die Gleichberechtigung von Frau und Mann im Grundgesetz festgelegt, seit einem Vierteljahrhundert wird diese im Landkreis institutionell gefördert. Viele Hürden sind bereits überwunden, aber eine reale Chancengleichheit ist noch lange nicht erreicht, hieß es beim Festakt im Kossehof Meppen. „Die gesetzlichen Grundlagen bieten alle Voraussetzungen für eine echte Gleichstellung von Frau und Mann, aber zwischen theoretischem Anspruch und praktischer Lebenswirklichkeit klafft immer noch eine eklatante Lücke“, sagte Marlies Kohne, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreis Emsland. Sie nannte große Differenzen bei Partizipations-, Aufstiegs- und Verdienstmöglichkeiten. „Wenn es mit der Gleichstellung in dem Tempo weiter geht, dauert es bis zum Ziel nur noch 480 Jahre. Bleiben wir dran, alle gemeinsam!“

In ihrem Impulsvortrag „Gleichstellung – Ein nicht erreichtes Ziel!“, unterstrich Volkswirtin Aysel Yollu-Tok, Mitglied der Sachverständigenkommission zum zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung: „Für Frauen zeigt der Status Quo immer noch hohe ökonomische Risiken im Lebensverlauf - in Form von geringerem Einkommen und Vermögensaufbau sowie höherer unbezahlter oder schlecht bezahlter Care-Arbeit, also des Sorgens und Sichkümmerns innerhalb der Familie oder in frauentypischen Berufen wie Erziehung oder Pflege. Es gibt noch viel zu tun“, sagt die Professorin.

Hermann Kues, parlamentarischer Staatssekretär a. D., erinnerte an die wirklichkeitsfremden Negativbilder des Heimchens am Herd und der Karrierefrau aus vergangenen Zeiten, in denen Emanzipation noch ein Kampfbegriff war. Er zeigte sich davon überzeugt, dass im Emsland heute ein ganzheitlicher Ansatz verfolg werde, um Familie und Beruf bestmöglich zu verbinden und die Region attraktiver zu machen. Das bestätigte Landrat Reinhard Winter: „Das Emsland ist ein moderner, zukunftsorientierter und dynamischer Landkreis, der nicht nur bei der Gleichstellung durch viele Initiativen eine Vorreiterrolle übernommen hat und auch in Zukunft viele Akzente setzen wird.“ Er verwies darauf, dass der Landkreis bereits weit vor Verabschiedung des Frauenbeauftragtengesetzes Weitsicht bewiesen und schon 1987 Jutta Giersch zur ersten ehrenamtlichen Kreisbeauftragten für Frauenfragen ernannt hatte. Sie ist auch eine der ersten vier emsländischen Frauenpersönlichkeiten, deren Portraits in der „Hall of Fame“ im Kreishaus aufgenommen werden.

Kreisarchivar Heiner Schüpp stellte unter dem Stichwort „Zeitgeschichte“ neben Jutta Giersch auch die erste Lingener Kreistagsabgeordnete Margarethe Heinze, die Heimatdichterin Maria Mönch-Tegeder und die historische Frauenfigur Jutta von Ravensberg vor. Sie alle sind Frauen, die die emsländische Erfolgsgeschichte in der Vergangenheit mitgeprägt haben – so wie dies auch in der Gegenwart viele starke Frauen tun.