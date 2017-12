Tipps gegen Überdüngung Landwirte fragen in Klein Berssen nach neuen Wegen

Klein Berssen. Glyphosat und hohe Nitratwerte im Grundwasser aufgrund von Überdüngung werden zurzeit diskutiert. Die Raiffeisen Ems-Vechte in Klein Berßen berät Landwirte zum Umgang mit Pflanzenschutzmitteln und Dünger.

Wilhelm Funke Geschäftsführer fürs Warengeschäft bei der Raiffeisen Ems-Vechte, kennt Landwirte, die wissen wollen, wie man die Verwendung von Mitteln wie Glyphosat vermeiden kann. Ebenso arbeiten Bauern an Initiativen, um die Düngung auf ein Minimum zurückzufahren. „Das ist durchaus möglich“, sagt er. Ihm liegt die Zukunft seiner vier Kinder am Herzen, er möchte die Natur erhalten. Deshalb unterstützt er seine Kunden in dem Bestreben, weniger Dünger aufzuwenden, etwa beim Mais- oder Kartoffelanbau. Funke stellt Alternative vor. Nitrifikationshemmer regulieren die Aktivität von Bakterien, die Ammonium zu Nitrat umwandeln. Diese Mittel sorgen dafür, dass das Düngerangebot im Boden an den Stickstoff-Bedarf der Pflanzen angepasst wird. Solange Ammonium nicht zu Nitrat umgewandelt worden ist, ist er vor Auswaschung geschützt. So gelangt nichts ins Grundwasser.

Der 48-jährige Funke weist auf die hauseigene Statistik hin: Fast 700 Tonnen Stickstoff wurde seit 2013 im Einzugsgebiet von Ostfriesland bis in die Grafschaft Bentheim eingespart. Auch die Mitbewerber setzen auf Nitrifikationshemmer im Mais.

Phosphor soll ebenso eingespart werden. Eine Umhüllung der Maissaat mit der für das Keimen notwendigen Düngergabe reduziert die Menge auf das unbedingt Notwendige. Nur acht Liter der Beize kämen auf 1000 Kilogramm Saatgut, für Phosphor bedeute dies 50 Gramm pro Hektar. Rückstände werden kaum gebildet und von Zwischenfrüchten abgebaut, beim Mais arbeiten viele Landwirte auf Empfehlung der Landwirtschaftskammer mit Grasuntersaaten, weiß der Fachmann.

Bei Getreide wird ein spezieller Dünger angewendet, der die Stickstoffgabe um gut 30 Kilogramm je Hektar reduziert. Über die Spritzung gelangt der Stickstoff auf direktem Wege ins Blatt. Die Pflanze nimmt den Dünger direkt auf und baut ihn unmittelbar in die Stoffwechselprozesse ein. Sie ist damit in der Lage, im Boden befindliche Nährstoffe besser aufzunehmen. Damit ist laut Funke höchste Effizienz gewährleistet.

Nitratwerte

Skeptisch betrachtet er Medienberichte über hohe Nitratwerte an den Grundwassermessstellen im Emsland . Der Landkreis hatte damals auf Nachfrage der Redaktion die intensive Düngung landwirtschaftlicher Flächen als ursächlich in Betracht gezogen. „Schaut man sich die einzelnen Messstellen an, gibt es aber große Unterschiede in den Werten, etwa in Haselünne-Lotten und in Lorup, obwohl dort nachweislich ähnlich gedüngt wurde“, meint Funke. Hier müsse die Ursache genauer betrachtet, differenziert geurteilt werden, ist er überzeugt.

„Sicher wurden in der Vergangenheit Fehler gemacht“, sagt er aber. Allerdings würde sich die Agrarbranche wandeln. Gülle-Vermittlungsdienste etwa verteilen Wirtschaftsdünger wie Gülle, Gärreste aus Biogasanlagen und Mist so unter den Landwirten, dass derjenige, der zu viel davon hat, diese abgeben kann und der, der Wirtschaftsdünger benötigt, welchen bekommt. „Die gesamte Branche wandelt sich weiter und ist zukunftsorientiert“, ist Funke überzeugt.