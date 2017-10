Bei Aufbau einer Lebendfalle entdeckt Entlaufener Mayo wieder bei seinem Frauchen in Lingen

Lingen. Acht Tage lang bangte Mira Burrichter um ihren Hund, der beim Spaziergang im Kiesbergwald in Lingen Reißaus genommen hatte und nicht zurückkam.

Jetzt ist er wieder da. Der Rüde hielt sich in der Nacht zum Donnerstag bei einer der vier eingerichteten Futterstellen in dem Waldgebiet auf, wie eine Kamera zeigte, die seine Besitzerin und ihre Helfer installiert hatten. Sie entschloss sich deshalb, eine Lebendfalle aufzustellen, um ihn, wenn er sich das zweite Mal dieser Stelle nähern sollte, einzufangen. Wie vermutet, war Mayo in dem Waldgebiet geblieben ( wir berichteten).

Hund in zehn Metern Entfernung

Die Lingenerin war gerade gemeinsam mit vier Helfern dabei, die Falle aufzubauen, als sie einer der Helfer von hinten antippte und aufforderte, sich umzudrehen. Burrichter traute ihren Augen kaum: In etwa zehn Meter Entfernung war ihr Mayo unterwegs. Burrichter versuchte, „ihn so sanft und ruhig wie möglich zu mir zu locken“. Das gelang nicht. Der Mischling machte einen großen Bogen um die Gruppe. Zunächst. Als er sein Frauchen dann aber doch an ihrer Stimme erkannte, rannte er auf es zu. „Ich konnte ihn, unter Tränen und am ganzen Körper zitternd, in die Arme schließen“, erzählt die junge Frau. Sie sicherte den Hund und brachte ihn ins Auto.

„Das Ganze war wirklich filmreif“

„Das Ganze war wirklich filmreif“, sagt die Lingenerin heute. Sie ist froh, dass die Lebendfalle nicht zum Einsatz kommen musste. „Die ist für Tiere wirklich nicht schön.“

Burrichter ist unendlich dankbar, dass ihr „so viele Menschen geholfen haben bei der Suche nach Mayo“. Vor allem der Tierschutzverein und das Tierheim Lingen hätten sie sehr unterstützt. Ohne sie alle hätte sie „nicht gewusst, wie ich vorgehen soll, um Mayo wiederzubekommen“. Als die junge Frau von „sie alle“ spricht, schließt sie unsere Redaktion ausdrücklich ein. „Ich möchte mich von ganzem Herzen bei allen bedanken, vor allem auch bei Ihnen, dass sie das in die Zeitung geschrieben haben. Dadurch haben wir so viele Menschen erreicht, die mitgeholfen haben.“