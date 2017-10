Sein oder Nichtsein auf der Leinwand Stummfilm „Hamlet“ mit Live-Musik im Meppener Kino

Meppen. Als Kontrast zum derzeitigen regulären Programm mit dem Horror-Thriller „Es“ und dem Sci-Fi-Epos „Blade Runner 2049“ zeigt das Meppener Kino am Montag, 9. Oktober 2017, um 20 Uhr den Stummfilm „Hamlet“ mit Asta Nielsen. Die Aufführung wird von Live-Musik begleitet.

Kommt die Rede auf Hamlet, liegt die Verbindung zu William Shakespeare nahe, und an der Bühnenvorlage des englischen Dramatiker-Großmeisters orientiert sich auch die 1921 unter der Regie von Svend Gade und Heinz Schall entstandene Filmfassung. Jedoch nicht ausschließlich.

Denn ein weiterer Referenzpunkt ist das Buch „The Mystery of Hamlet“ des amerikanischen Shakespeare-Forschers Edward P. Vining. Ihm zufolge geht auch Shakespeares Version des Trauerspiels auf eine norwegische Sage aus dem 12. Jahrhundert zurück, die besagt, dass der Prinz eine Frau war. Diese Interpretation kam Asta Nielsen zupass: Die Dänin, eine der ersten Kino-Ikonen überhaupt, wählte den Stoff für den ersten Film ihrer eigenen Produktionsfirma ART-Film aus und übernahm selbst die Titelrolle.

Restaurierte Fassung

Mehr als 80 Jahre nach der Uraufführung feierte „Hamlet“ im Februar 2007 in einer vom Deutschen Filminstitut (DIF) aufwendig restaurierten Fassung erneut eine viel beachtete Premiere bei der Berlinale. Die Musik für die neu erstellte Kopie wurde von Michael Riessler komponiert, der die Vorführung in Meppen am 9. Oktober gemeinsam mit Corinna Fuhrmann live begleitet.

Präsentiert wird die Sondervorstellung vom Theater Meppen und von den Germania-Lichtspielen. Durch die Begegnung mit der Musikerin und Kabarettistin Corinna Fuhrmann, die 2016 als Begleitung des Literatur-Comedians Tim Boltz in Meppen gastierte, erfuhr Arnold Terborg von deren Stummfilmprojekt. Der Geschäftsführer der Theatergemeinde nahm dies zum Anlass, die lange gehegte Idee einer solchen Darbietung umzusetzen.

Klang-Verwebung

Gerade der weibliche Aspekt in Produktion und Inszenierung „hat diesen Stoff interessant gemacht“, so Terborg. „Wir freuen uns über die Möglichkeit, es im Kino zu zeigen. Im Theater wäre es Stückwerk gewesen.“ Der Anlass ist auch für die Germania-Lichtspiele ein willkommener, „Bühne für andere Vorstellungen zu sein und ein anderes Publikum ins Kino zu locken“, sagt Kinobetreiberin Astrid Muckli. Das letzte Mal, dass hier ein Stummfilm über die Leinwand lief, ist eine Weile her: 1995 wurde Fritz Langs „Metropolis“ gezeigt.

Eine besondere Note erhält die „Hamlet“-Aufführung durch die Live-Musik. Corinna Fuhrmann am Cembalo und Michael Riessler an der Bassklarinette werden auf der Bühne in Kinosaal 1 den Soundtrack ergänzen. „Es entsteht eine interessante Verwebung von bestehendem und gerade gespieltem Klang“, kündigt die Theatergemeinde an.

Die Aufführung beginnt um 20 Uhr, der Film dauert 110 Minuten. Karten sind zum Preis von 15 Euro bei allen Vorverkaufsstellen der Theatergemeinde sowie an der Abendkasse erhältlich.